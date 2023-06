Overwatch 2 – Flashpoint ou le nécessaire renouveau du compétitif

Il est difficile de dire du bien d’Overwatch 2 ces derniers temps, entre l’enterrement de la plupart des promesses qui auraient dû faire du jeu une véritable suite, et l’annonce en fanfare de « nouvelles » mécaniques de jeu, qui sont en fait des mécaniques du premier titre retirées lors de la sortie d’Overwatch 2 (Progression du compte avec niveaux, mécanique « on fire », retour d’un CC sur Cassidy) et revenant opportunément parmi nous. Et pourtant, Zenyatta vous dirait qu’il faut croire en l’Iris, que le chemin de l’apprentissage est long, et celui de la compréhension plus long encore. Et il aurait bien raison.

Car oui, il y a bien quelque chose de tout nouveau qui va arriver sur Overwatch 2, et plus précisément dans son versant compétitif : le mode de jeu Flashpoint. On se souvient que le mode Push devait remplacer l’infâme mode 2CP (Two Capture Points) du premier jeu, sauf que celui-ci s’est révélé tout aussi infâme à son tour, avec, notamment, ses marches interminables depuis le spawn jusqu’au robot. Honnêtement, il aurait simplement fallu ajouter une à deux zones de spawn supplémentaires à ce mode pour le rendre sympathique. Car l’idée même est intéressante en dépit d’une exécution mal pensée ; mais nul ne peut voir où se dirige un Blizzard et encore moins comprendre ses intentions, si ce n’est qu’elles sont toujours dévastatrices.

Qu’est-ce que Flashpoint donc ? Eh bien, d’après ce qui a été montré lors d’un récent stream par l’équipe de développement, et notamment Aaron Keller, réalisateur du jeu, en personne, il s’agit d’une sorte de Roi de la colline en plus dynamique et se déroulant sur des maps beaucoup plus vastes. Plus dynamiques, car les points à sécuriser s’enchaînent ici sans interlude : la première équipe à contrôler la zone marque 1 point, tandis que la zone suivante doit apparaître proche du spawn de l’équipe qui n’a pas réussi à sécuriser le point précédent. En soi, un mode de jeu dans lequel le rythme des affrontements, et des parties, devrait être différent de ce que l’on connaît déjà, et qui sera disponible, bien entendu, en compétitif.

Deux cartes sont prévues pour ce mode : Suravasa (pour les amoureux de lore, c’est un lieu présent dans une nouvelle où Zenyatta et Symmetra se rencontrent) et New Junk City. On peut craindre qu’un tel mode renforce l’aspect « deathmatch » des parties d’Overwatch 2, ou que leur taille plus grande les rendent tout aussi pénibles à jouer que Push, sans parler de l’importance de la mobilité qui risque de privilégier certaines compositions et rendre Lucio indispensable ; mais on ne va pas bouder notre plaisir de voir, finalement, quelque chose de vraiment nouveau arriver dans le jeu. Il faudra attendre le 10 août et l’arrivée de la Saison 6 d’Overwatch 2 pour découvrir ce nouveau mode.