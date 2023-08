Opening Night Live – C’est quoi le programme ?

D’année en année, Geoff Keighley est devenu l’interlocuteur incontournable des éditeurs pour les grands rendez-vous vidéoludiques. Avec le Summer Game Fest, successeur d’un E3 dont le corps est encore chaud, et les Game Awards, les « Oscars du jeu vidéo » qui sont aussi et surtout le théâtre des plus belles annonces du marché, on peut dire que le canadien à drôlement bien mené sa barque depuis le scandale du « Dorito’s Gate ». Mais n’oublions pas non plus l’événement européen, sans doute le plus important d’Europe, aussi sous sa houlette, à savoir la Gamescom et son Opening Night Live qui en lance les hostilités.

Pourtant, conférences après conférences, on ne cesse d’être déçu par les annonces qui sont faîtes dans ces prises de parole successives. Ou, si on veut être plus exact, plus rien ne nous fait véritablement vibrer. Bien sûr, il y a toujours des grands jeux, et on reste heureux de pouvoir visionner de nouvelles images des blockbusters les plus attendus, mais il manque toujours ce petit quelque chose si important qui fait d’un show correct un événement à couper le souffle.

Rares aujourd’hui sont les conférences qui nous scotchent dans notre canap’, groggy par une annonce tonitruante venue de nulle part. C’est d’ailleurs probablement pour éviter une énième déception au sortir de ce genre d’événement que Geoff Keighley semble tempérer les ardeurs que pourraient avoir les joueurs. Nous sommes prévenus cette fois, on aura ce qu’on attend, et sans doute pas grand-chose de plus. Mais d’ailleurs, quels sont les jeux auxquels vraiment s’attendre pour cet Opening Night Live ?

Beaucoup de titres de cette folle fin d’année, en termes de rythme de sorties du moins, doivent se rappeler à nous durant cette conférence introductive à la Gamescom. Et parmi eux, nul doute qu’un certain Assassin’s Creed: Mirage sera de la partie. Attendue pour un mois d’octobre gargantuesque (le bougre ayant même vu sa date de sortie avancée au 5 octobre pour s’isoler un chouïa), cette dernière itération de la saga d’Ubisoft nous proposera cette fois une aventure bien plus condensée, et sans doute rythmée, que ses prédécesseurs. Un mal pour un bien ?

Ogre parmi les ogres de ce dernier trimestre 2023, Call of Duty: Modern Warfare 3 aura sans doute lui aussi droit à une très grosse mise en avant durant l’Opening Night Live. Alors que le titre vient à peine d’être dévoilé (même si son existence n’était qu’un secret de polichinelle), il s’agira là vraisemblablement du dernier titre d’Activision-Blizzard-King avant de passer officiellement sous le giron d’Xbox, l’affaire de son rachat par la firme de Redmond semblant être entendue à présent.

Et puisque nous parlons de jeu de guerre, difficile de ne pas évoquer le cas de S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Logiquement retardé à cause du conflit russo-ukrainien (GSC Game World, le studio en charge du développement étant basé à Kiev), le titre devrait néanmoins être bien présent pendant la conférence et pourrait même se doter d’une date de sortie dont les rumeurs évoquent le 1er décembre de cette année.

Jeu sensation à chaque fois qu’un trailer a été diffusé, Black Myth: Wukong des chinois de Game Science sera bien présent et pourra même être joué durant le salon allemand (une longue séquence de gameplay ayant aussi été offerte à quelques influenceurs et journalistes triés sur le volet). De fait, il parait tout à fait envisageable qu’un nouveau trailer fasse partie de l’événement Opening Night Live. Inspiré du roman « La Pérégrination vers l’Ouest » mettant en scène le bien connu Roi Singe, ce jeu d’action-aventure devrait, on imagine, enfin être daté. En espérant qu’il ne s’agisse pas au final d’un pétard mouillé.

Bien sûr, bien d’autres titres plus ou moins majeurs devraient aussi se montrer plus en détail durant l’Opening Night Live. On pense notamment à Phantom Liberty, le très attendu DLC pour Cyberpunk 2077. Les sorties prochaines de Lords of the Fallen, Alan Wake 2 ou Mortal Kombat 1 devraient également faire partie de la trentaine de titres qui seront présent durant les deux heures que durera le show.

Néanmoins, et c’est aussi cela le sel de ce genre de conférence, à quelles éventuelles surprises pourrait-on s’attendre. Alors évidemment, il ne faut pas s’enflammer ou commencer à cocher trop de cases de notre « Wishlist » imaginaire. Pour autant, certaines attentes un peu folles conservent de raisonnables chances de se produire. En effet, Geoff Keighley ayant suggéré qu’il y aurait l’annonce de contenus de jeu très attendus, ne pourrait-on pas imaginer que des informations sur le DLC d’Elden Ring, Shadow of the Erdtree, puissent être partagées ?

Aussi, et c’est l’une des belles cotes de la soirée, Hideo Kojima pourrait nous honorer de sa présence avec, dans sa besace, un nouveau trailer pour Death Stranding 2, voire, pourquoi pas, son fameux projet à destination du cloud de Xbox dont seul le potentiel nom (Overdose) aurait pour le moment filtré. En effet, le génie japonais, qui ne rate pas une occasion pour retweeter l’événement allemand, à posté sur le réseau une photo évoquant un montage vidéo. Coïncidence ? En tout cas on sera vite fixé.

Et pour cause, l’Opening Night Live débutera ce mardi 22 août à 20 h (et même 19h30 si vous souhaitez assister au pré-show) sur Twitch ou Youtube. Aujourd’hui, indubitablement, nous manquons beaucoup trop de grands repères dans la communication des éditeurs et il serait temps qu’un nouveau grand mess estival naisse, le Summer Game Fest n’étant, à notre sens, qu’un gloubi-boulga informe d’éditeurs la jouant en solo. Alors Geoff, on relève le défi ?