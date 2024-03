OPEN – Ernest Cline ready pour un battle royale

Pour Warner, l’heure est au grand recyclage. Personne ne pouvait s’attendre au retour de l’éphémère MultiVersus, et c’est pourtant chose faite puisque Bucks Bunny et ses amis nous donnent un nouveau rendez-vous le 28 mai prochain, avec la profonde intention d’enfin convaincre le grand public. Mais il serait trop facile pour le géant américain de s’arrêter en si bon chemin. C’est la raison pour laquelle OPEN, un battle royale dans l’univers de Ready Player One, vient d’être annoncé par Warner Bros. et Ernest Cline, créateur du roman de sf à succès.

C’est la petite équipe du tout jeune studio suédois Walker Labs qui sera à la tête du projet, composé d’anciens développeurs tout droit venus d’Epic Games, Playstation, Microsoft, Ubisoft ou encore Electronic Arts. Vous l’aurez compris, il semblerait que la nouvelle production soit entre de bonnes mains. Et il y a plutôt intérêt, puisque que cette dernière s’avère beaucoup plus ambitieuse qu’il n’y paraît.

En effet, au-delà de n’être qu’un simple battle royale, Walker Labs a l’intention de faire d’OPEN un « métavers MMO AAA en monde ouvert digne d’héberger des licences iconiques ». Rien que ça. Ainsi, il semblerait que ce nouveau jeu devienne une véritable plateforme à part entière, afin que les fans de Warner puissent retrouver leurs héros préférés au travers d’un seul jeu. Le titre reprendra en somme le concept de la célèbre OASIS, point central de l’univers signé Ernest Cline.

Nommé « Readyverse », ce monde interconnecté permettra aux joueurs de générer leurs propres contenus, et mettra bien sûr en avant l’intelligence artificielle, de plus en plus en vigueur au sein de la sphère vidéoludique. OPEN sera divisé en biomes distincts, de celui du Géant de Fer à Retour vers le Futur en passant (pourquoi pas) par les univers de Harry Potter ou du Seigneur des Anneaux.

Malgré que la tendance du battle royale générée par Fortnite soit désormais derrière nous, on voit ici que certains studios n’ont pas encore prononcé leur dernier mot. Et il faut croire que le genre permet d’inclure comme il se doit Ready Player One au sein de la sphère. L’annonce de ce nouveau jeu vient également faire écho au film Ready Player Two, dont Steven Spielberg vient d’annoncer la production.

OPEN tournera sous Unreal Engine 5, et il est clair qu’il viendra incarner au même titre que bien d’autres productions le futur du jeu vidéo. Une sortie courant 2025 serait certainement envisageable, mais 2026 n’est pas à écarter non plus. Aucune date de sortie n’a en effet été révélée, nous sommes seulement certain que le battle royale sera disponible sur PS5, Xbox Series X/S et PC au moment de sa sortie.