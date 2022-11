Fin de course pour Onoma, anciennement Square Enix Montreal

Embracer Group, firme suédoise, a pris la décision de fermer Onoma, anciennement Square Enix Montréal. C’était une acquisition qui avait eu lieu en août de cette année : Embracer avait alors empoché Crystal Dynamics, Eidos-Montreal, et Square Enix Montreal pour 300 millions de dollars. Alors annoncée en mai, cette transaction avait bien fait parler d’elle. Elle donnait au consortium accès à nombre de licences très appréciées telles que Tomb Raider ou Deus Ex.

Square Enix Montreal, plus spécifiquement, avait fini par principalement travailler sur des jeux mobiles, tels que Hitman GO et Lara Croft GO, qui mêlent stratégie au tour par tour et puzzle game. C’est Phil Rogers, le directeur de CDE Entertainment, filiale de Embracer Group qui abrite les actifs acquis auprès de Square Enix, qui s’est chargé d’annoncer la fermeture du studio.

Si la première raison est, encore et toujours dans ce genre de cas, la réduction de coûts, Phil Rogers mentionne également que la firme souhaite recentrer leurs forces à la productions de jeux AAA :

Nous voyons les opportunités de croissance centrées sur nos principales franchises et nos jeux AAA. La décision de cesser les opérations d’assurance qualité et de fermer notre studio d’Onoma est difficile à prendre, mais nous l’avons prise avec beaucoup d’attention et de considération.

La dissolution du studio laisse quelque deux cent employés dans une situation précaire. Pour autant, il a déjà été annoncé qu’une bonne partie d’entre eux sera déployée sur le studio Eidos-Montreal.

La fermeture peut paraître inattendue, alors qu’il y a à peine un mois que le studio avait fait peau neuve, en passant de « Square Enix Montreal » à « Onoma », avec une nouvelle identité visuelle. La fermeture parait alors comme un échec de Embracer Group à maintenir à flot les studios récupérés à Square Enix, qui avait alors décidé de se défaire de ses studios non-japonais.

En plus de la fermeture de Onoma, des sources s’étant entretenues avec des journalistes de Bloomberg font un état des lieux qui peut paraitre inquiétant. Si on peut imaginer que les projets de Onoma sont désormais à la poubelle, notamment Tomb Raider Reloaded et Avatar : Generations, deux projets de Eidos-Montreal sont touchés par la réduction de coûts. Un projet qui n’avait pas encore été annoncé s’inspirant de la série Stranger Things s’est vu tout bonnement annulé, et un autre, dont nous ne savons rien pour l’instant, sera moins ambitieux que prévu.

Pour autant, l’informateur n’a pas uniquement parlé de réductions. Les développeurs déplacés de Onoma à Eidos-Montreal ne vont pas chômer : nous savons d’ores et déjà qu’en plus d’un nouveau projet Deus Ex en phase de prototype, les développeurs de Eidos-Montreal travaillent également sur un projet tournant autour d’une nouvelle licence. Enfin, en plus de tout cela, Embracer Group est en discussion avec divers éditeurs et studios, notamment Microsoft, avec qui ils envisagent de travailler sur la licence Fable.