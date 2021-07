One Spirit – Plongez en plein cœur de la Guerre Froide !

Vous êtes-vous déjà demandé ce que le monde aurait pu être si certains évènements historiques avait perduré dans le temps ? Où si certaines guerres s’étaient terminées avec des conclusions différentes ? C’est ce que nous propose Voyvod Arts et son jeu One Spirit. L’action prend place en 2003 dans la République de Sisica en Europe de l’Est, le Rideau de Fer est toujours présent et la Guerre Froide fait toujours rage.

Vous incarnez entre autre, Yuri Danillin, un étudiant parti à la capitale et qui suite à son échec scolaire revient dans sa ville natale : Nevilyovsk. Nous précisons qu’il y aura bien d’autres personnages qui semblent reliés les uns aux autres, sans forcément parler de liens familiaux, les décisions qui seront prises dans le jeu pourront d’ailleurs avoir une incidence sur les autres protagonistes.

Les développeurs de One Spirit nous mettent d’ailleurs en garde sur les quelques sujets sensibles qui seront abordés. Des sujets comme la dépression, le suicide, la sexualité ou encore les traumatismes. Ce jeu ne sera donc pas à mettre entre toutes les mains, âmes sensibles s’abstenir ! Au vu des thèmes abordés, l’équipe de développement nous informe bien qu’ils n’encouragent en aucun cas ces pratiques et que si le besoin s’en faisait ressentir, des sites internet peuvent être consultés.

Une démo est déjà disponible via Steam, ce qui nous permet tout de même d’apercevoir une direction artistique disons simple mais de qualité. L’écriture même des dialogues et autres descriptifs in-game nous donne cette impression de mélancolie. Une démo qui somme toute, nous donne envie d’aller plus loin dans le jeu.

L’équipe de développement de Voyvod Arts a récemment lancé sa campagne Kickstarter pour financer le projet One Spirit. Pour que le jeu puisse voir le jour, la somme de 21 876 dollars doit être réunie, si vous souhaitez donner une chance à ce titre, vous pouvez suivre ce lien. Sachez également que selon la somme que vous consacrerez à la campagne de crowdfunding vous pourrez bénéficier de différents avantages tels qu’un artwork exclusif ou votre nom qui pourra apparaître dans les crédits de fin du jeu.