Okami 2 – Une nouvelle aventure qui se dessine un peu plus

Près de vingt ans après la sortie du premier jeu sur cette bonne vieille PlayStation 2, Okami est de retour ! C’était une annonce surprise lors des Game Awards en décembre dernier, qui avait ravi les fans de la première heure. Mais depuis, nous n’avions pas vraiment eu plus d’informations au sujet de cette suite. Dans une longue interview, Hideki Kamiya, réalisateur de Okami 2, a dévoilé des détails supplémentaires sur cette nouvelle estampe pour faire patienter les joueurs jusqu’à sa sortie.

Première information qui peut sembler évidente, mais qui n’avait pas été confirmée auparavant : Okami 2 sera bien une suite directe du premier jeu (l’histoire devrait reprendre là où elle est arrêtée au début des années 2000), et nous incarneront bien Amaterasu, la déesse réincarnée en louve blanche. On apprend également qu’Okamiden, la suite sortie sur Nintendo DS en 2010, ne sera pas prise en compte dans cette nouvelle aventure.

Dans la même interview, Kiyohiko Sakata, producteur chez Machine Head Works, explique qu’Okami 2 tournera grâce au moteur maison de Capcom, RE Engine. Un choix qui peut paraître surprenant, car il a surtout été utilisé pour des jeux aux graphismes plus réalistes comme Resident Evil ou Monster Hunter Wilds, loin de l’univers onirique d’Okami. Mais selon Sakata, ce sera l’occasion de concrétiser la vision artistique de Hideki Kamiya, en mettant en scènes des idées impossibles à réaliser à l’époque de la PS2. Même si c’est Clovers qui développe le jeu, Capcom reste éditeur et propriétaire de la licence, et Machine Head Works viendra en soutien technique.

Côté musique, on a la confirmation que c’est Rei Kondoh, compositeur du premier Okami, qui a signé l’arrangement du thème « Rising Sun » pour le trailer des Game Awards. Tout porte à croire qu’il pourrait être impliqué plus largement dans la bande-son du jeu. Une raison de plus de croire que cette suite cherchera à préserver l’âme du premier opus.

Enfin, petite anecdote qui fait plaisir : Hideki Kamiya a confié qu’il suivait de très près les réactions des joueurs sur les réseaux sociaux. Le but n’est pas de tomber dans le fan service et de réaliser un jeu « sur commande », mais de faire en sorte de faire le meilleur jeu possible tout en préservant ses idées originales.

Il faudra toutefois faire preuve de patience. Okami 2 n’en est qu’aux premiers stades de son développement. On est donc bien loin d’avoir ne serait-ce qu’une date de sortie. Les équipes ont confirmé qu’elles n’allaient pas sacrifier la qualité pour sortir le jeu plus vite, mais promettent de ne pas trainer et de travailler dur pour nous offrir cette suite. Mais on imagine qu’il faudra attendre un bon moment avant d’avoir du concret.