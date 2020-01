Not for Broadcast – Minuit pile à la Une…

Not for Broadcast – Quelqu’un manipulerait ce qu’on voit à la TV ? Naaan, quelle hérésie !

Bah oui, impossible ; après tout, il faudrait être vraiment complotiste pour croire que ce qu’on voit à la télévision (et sur internet) n’est autre que la stricte vérité. Non ? Bon, chacun voit midi à 14 heures, comme on dit ; toujours est-il que Not for Broadcast, qui sera lancé en early-access sur Steam dans quelques heures, vous propose de prendre les commandes et de trier ce que vous souhaitez montrer ou ne pas montrer au grand public via le petit écran. Si ça, c’est pas avoir du pouvoir !

Le cadre est celui d’une réalité alternative dystopique située au cœur des années 80 fictives imaginées par les développeurs. Vous endossez le rôle d’un concierge qui, en balayant les studios d’une célèbre chaîne télé, se retrouve, en l’absence du monteur habituel, aux commandes de la diffusion du National Nightly News, l’émission nocturne de divertissement et d’information suivie par un grand nombre de noctambules.

Seulement voilà, nous parlions plus haut de dystopie, et de fait, au moment où vous acceptez de coordonner les émissions diffusées à destination des insomniaques, un nouveau parti politique sulfureux vient d’accéder au pouvoir, et la coercition de toute opposition semble de mise. Or, quel meilleur outil que la télévision pour propager ses idées et doctrines à une époque où l’hégémonie d’internet tenait de la science fiction ? Il va donc vous appartenir de gérer ce que vous allez montrer ou cacher au téléspectateur en effectuant des coupes, des censures, en orientant le message diffusé dans le sens voulu par les dirigeants, qui n’hésiteront pas à vous mettre la pression si ce qu’ils voient ne leur convient pas suffisamment. Mais vous pouvez assumer d’éventuelles représailles et choisir d’ignorer les directives d’en haut… Vous êtes aux commandes.

Not for Broadcast est un jeu réalisé au moyen de FMV (pour Full Motion Video, c’est à dire des vidéos tournées avec de vrais acteurs) de fort bon aloi. Il ne manquera pas de nous rappeler un autre jeu dystopique dans le même esprit, Papers, Please, dans lequel vous incarniez un douanier chargé de valider l’entrée ou non d’immigrants ou de voyageurs dans votre pays. Le jeu paraîtra cette nuit-même à minuit pile en early-access sur Steam. Il ne proposera que trois chapitres à son lancement, auxquels viendront régulièrement s’ajouter de nouveaux volets au fil du temps (les développeurs tablent sur un total de 10 chapitres répartis sur 18 mois, l’enregistrement des scènes en FMV nécessitant pas mal de temps). Sachez également que vous trouverez un Prologue gratuit, ici présent, pour vous faire la main et voir de quoi il retourne.

Détail agréable pour les non-bilingues : les dialogues audio du jeu sont en anglais, mais le français est proposé en guise de sous-titres et pour les interfaces, de même que six autres langues. Et si vous n’avez pas envie de regarder votre montre toutes les deux minutes pour vous ruer sur cet étrange concept à minuit pétante, voici pour vous un compte à rebours à mettre en plein écran chez vous avant de vous lancer dans la propagande ou la lutte contre le pouvoir en place.