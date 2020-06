No More Heroes 3 – Une première illustration in-game ?

Les prochaines aventures de Travis Touchdown sont censées débuter sur l’hybride de Nintendo quelque part sur l’année 2020 et, malgré son apparition dans diverses vidéos scénaristiques, le héros qui n’a pourtant pas la langue dans sa poche d’habitude, se montre plutôt discret. Pas évident donc à l’heure actuelle d’imaginer ce à quoi va ressembler No More Heroes 3.

Mais, alors que l’année progresse (on en est déjà à la moitié mine de rien), Suda51 vient de partager sur son compte Twitter une image qui pourrait bien être la première illustration in-game de son otaku.

C’est plutôt flou, franchement anguleux et ça manque clairement de finesse… Oui, on est donc bel et bien sur la Switch. Néanmoins, on retrouve bien notre héros que l’on a aperçu la dernière fois dans Travis Strikes Again et il pète toujours la classe même s’il a été pris en photo à l’arrache sur un écran quelconque, ce qui est rarement pour aller en la faveur d’un sujet (vous pouvez essayer ça depuis chez vous).

On se permet de relever mais pas de commenter la présence de Mr. Meeseeks dans la photo… On peut donc se faire une idée de ce que fait le CEO durant son temps libre (à moins que ce ne soit une annonce : Mr. Meeseeks dans Smash !).

Bon, est-ce donc bien la première image in-game du jeu ? Oui. Faut-il en être déçu pour autant ? D’après nous, pas encore. Évidemment, depuis le temps, on a compris, ce n’est pas sur Nintendo Switch qu’on trouvera des expériences graphiques proches de celles de la concurrence (et les nouvelles machines de Sony et Microsoft ne vont pas adoucir cet écart).

Toutefois, ce que Grasshopper Manufacture ne peut pas obtenir en termes de puissance sur une machine, il le compense généralement avec sa direction artistique et sur ce sujet, ils ont de l’expérience. Non, mais sérieusement, le premier titre de la série est sorti sur la Wii de Nintendo et on ne sait pas vous, mais nous, on se souvient surtout des défauts techniques et de pacing de ce premier épisode (défauts en partie gommés par le second volet, d’ailleurs) !

Bon, c’est maigre, mais ça peut valoir le coup d’œil. No More Heroes 3 est prévu en exclusivité sur Nintendo Switch dans le courant de cette année. Ajoutons qu’il n’est pas impossible que le studio ait pris du retard dans le développement avec le coronavirus, ce dernier étant resté particulièrement silencieux sur ce sujet et sur sa manière de procéder durant l’épidémie.