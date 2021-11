La Nintendo Switch lance ses Cyber-Offres avec plus de mille promotions

Vous le savez sûrement mais le mois de novembre est devenu le mois idéal pour faire des économies en vue des fêtes de fin d’années grâce au fameux Black Friday. À l’origine, cet événement dédié aux promotions exceptionnelles se déroulait pendant un seul jour, aujourd’hui, notre société capitaliste l’a développé et étendu sur plusieurs semaines. Si de nombreuses plateformes vidéoludiques ont déjà cassé les prix, c’est au tour du géant japonais Nintendo d’annoncer le retour des Cyber-Offres.

Avec ces promotions, c’est plus de 1 000 jeux Nintendo Switch qui vont bénéficier de remises pouvant aller jusqu’à -75%. L’occasion idéale pour tester le dernier jeu que vous avez mis dans votre liste de souhaits. Les offres seront disponibles sur le Nintendo eShop à partir du jeudi 18 novembre à 15h et prendront fin le mardi 30 novembre en fin de journée à 23h59. Un portail sera dédié sur le Nintendo eShop pour avoir un aperçu complet du catalogue une fois la période promotionnelle entamée.

Parmi les remises alléchantes, vous allez pouvoir rejoindre la bataille pour défendre Hyrule dans le jeu Hyrule Warriors : L’ère du Fléau qui bénéficie d’une remise exceptionnelle pour la première fois à hauteur de 33%. Vous souhaitez courir, sauter et rebondir sur vos ennemis ? New Super Mario Bros. U Deluxe profite également d’une remise grâce à laquelle vous allez pouvoir renouer avec les traditions des jeux Super Mario dans plus de 160 parcours en 2D. Si vous avez l’actualité de Nintendo, vous n’avez pas pu passer à côté de la sortie de l’application Pikmin Bloom qui vous a peut-être redonner envie de remettre le nez dans les fleurs de Pikmin 3 Deluxe jouissant également d’une remise.

Évidemment, on ne vous détaillera pas la liste complète deS 1 000 jeux mais plutôt une sélection des de titres dont la remise est plutôt intéressante :

Hyrule Warriors : L’ère du Fléau (-33%)

New Super Mario Bros. U Delux (-33%)

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 (-45%)

Divinity : Original Sin 2 – Definitive Edition (-30%)

Pikmin 3 Deluxe (-33%)

Tetris Effect : Connected (-33%)

Crash Bandicoot 4: It’s About Time (-40%)

The Witcher 3: Wild Hunt (-50%)

Hotline Miami Collection (-50%)

Ori and the Will of the Wisps (-40%)

Cities: Skylines – Nintendo Switch™ Édition (-75%)

Sonic Colours : Ultimate (-25%)

Dragon Quest XI S : Les Combattants de la destinée – Édition ultime (-50%)

Mortal Kombat 11 Ultimate (-55%)

Shovel Knight: Treasure Trove (-30%)

FIFA 22 Édition Essentielle sur Nintendo Switch™ (-30%)

On vous rappelle que les Cyber-Offres débutent dès demain à 15h et se termineront le mardi 30 novembre à 23h59.