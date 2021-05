Nintendo Switch Online – Mise à jour du catalogue NES/SNES

Dites ? Vous vous souvenez quand Nintendo nous a annoncé que le online sur Switch deviendrait payant ? Déjà à l’époque, nous nous plaignions de la qualité du réseau jusqu’à le comparer avec celui de la concurrence (autant dire que ça ne jouait déjà pas en faveur de Nintendo vu que la stabilité et la qualité de son service semblent aussi vieilles que la compagnie qui les offre…). Pour aider à faire passer la pilule, Big N intégra alors à son Nintendo Switch Online des catalogues de jeux (d’abord NES puis SNES) disponibles “gratuitement” pour les abonnés. Une offre qui ne fait pas l’unanimité pourtant…

C’est votre cas ? Ce n’est pas votre came ? Ce sera celle de quelqu’un d’autre ! On pourrait même ajouter que les amateurs d’oldies biberonnés aux gros pixels pourraient bien trouver la perle rare dans la fournée de ce mois-ci, une bonne dose de rétro à consommer avec quatre nouveaux jeux dont un inédit. Pour le partage, au diable l’égalité ! Cette fois-ci, c’est la Super Nintendo qui régale avec trois jeux alors que le bon vieux parallélépipède rectangle gris ne nous en proposera qu’un. Enfin, en attendant, c’est lui qui nous envoie l’exclu !

Pour l’unique jeu de la NES, il s’agira de Ninja JaJaMaru-kun. Derrière ce nom barbare (et plutôt long), on retrouve une série assez connue des joueurs japonais qui (comble de l’originalité) vous invite à incarner un ninja pour (la surprise à son paroxysme) sauver une princesse. On a dit que le jeu était inédit chez nous, pas qu’il était original ! D’ailleurs, il ne l’est pas du tout puisqu’il est un croisement entre Donkey Kong et City Connection en vérité…

Bref, sur Super Nes, du beau programme ! Du sport avec Baseball Simulator 1000 (encore que c’est apparemment plutôt typé arcade avec des pouvoirs et tout), de l’aventure avec Spanky’s Quest et Joe & Mac mais surtout un puzzle-game star ! C’est avec une certaine fébrilité que nous vous annonçons que cette mise à jour ajoutera le deuxième volet de Magical Drop, un puzzle-game culte et indémodable que nous vous conseillons de dévorer avec gourmandise. C’est bien tout ça, mais on a quand même grincé des dents quand on a appris que les japonais, eux, hériteront de Fire Emblem: Genealogy of the Holy War…

Bref, tous ces titres bien sympas (à l’exception de Fire Emblem 4 donc…) rejoindront les catalogues NES et SNES du Nintendo Switch Online dès le 26 mai. Un de ces titres vous fait-il de l’oeil ? L’absence de Fire Emblem vous attriste-t-elle ? Vous pouvez saler la section commentaire !