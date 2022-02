Nintendo Direct – Notre récap de l’édition du 9 février 2022

Qui dit Nintendo Direct dit joie, déception, attente, ou consécration.. C’est toujours un plaisir de voir que certaines de ces conférences clivent autant le public, mais il n’en est pas moins un événement majeur dans le paysage vidéoludique. Les annonces ont fusé, et le moins que l’on puisse dire, c’est que comparé à certains Nintendo Direct faibles en contenu, cette édition du 9 février n’était tout de même pas sans reste. On va ici faire un tour non exhaustif de toutes les annonces de la conférence

Pour faire dans l’ordre chronologique, après l’annonce du beat’em’up Fire Emblem Warriors Three Hopes dans l’univers de l’opus Three Houses, le Direct s’est concentré sur pas mal de portages importants, comme Advance Wars 1 et 2 et l’ovni No Man’s Sky qui pointe le bout de son nez sur Switch.

Mais par la suite, on a eu le retour du foot dans le microcosme des jeux de sport de Mario avec Mario Strikers Battle League Football. Une des plus grosses annonces de ce Nintendo Direct, et pour cause, personne n’y croyait. En effet, si on remonte un peu dans le temps, le dernier jeu de foot était l’opus sur Wii : Mario Strikers Charged Football, sorti en 2007. Un titre, certes de niche, mais qui a réussi à trouver un public et une solide fanbase. Les gens le trouvaient violent et un peu bourrin pour un jeu de la licence de Mario, mais c’était tout son charme.

Mario Strikers Battle League Football a l’air moins apocalyptique et moins « dirty » que ses prédécesseurs, mais l’ambiance est la même : on n’est pas là pour respecter les règles mais pour gagner, et ce nouveau Mario Foot a l’étoffe de devenir un excellent party game. On espère juste qu’il fera mieux que le dernier Mario Golf ou Mario Tennis Aces.

Splatoon 3, quant à lui, s’est montré sous sa forme PVE coopérative, avec le mode Salmon Run Next Wave en attendant la sortie. Car oui, au final, peu de personne joue à Splatoon pour son mode PVE, mais par contre, c’était l’occasion d’annoncer la date de sortie du titre, et nous n’avons eu qu’un simple « Été 2022 ». Pourquoi ? Va-t-il être repoussé ? Nintendo a l’air de garder sous le coude cette option.

Par la suite, d’autres portages se sont enchaînés, comme le JRpg Chrono Cross, ou du jeu de course dans l’univers de Disney, c’était d’ailleurs très étrange de voir Jack Sparrow au volant d’une voiture.

Kirby s’est lui aussi montré un peu plus, étant donné sa sortie imminente. Un jeu d’une fraîcheur incontestable, et une source de mèmes infinie. On a pu voir quelques transformations, un village qui fait office de hub central avec marchands et PNJ en tout genre. Le 25 mars est alors une date très importante pour les amoureux de la petite boule rose de Nintendo.

On passe sur les quelques annonces de jeux annexes comme Kingdom Hearts, Portal, ou Live A Live pour arriver sur un autre titre inattendu : Nintendo Switch Sport. Après la sortie en 2019 de Ring Fit Adventure, on ne s’attendait pas à un nouveau jeu sportif, ce dernier faisant office du jeu de sport de la Switch. Mais Nintendo en a décidé autrement, en proposant un tout nouvel opus avec Nintendo Switch Sport prévu pour le 29 avril prochain. Proposant toute sorte de sport comme le foot, le volley ou le bowling pour ne citer qu’eux, une seule question subsiste… Mais où sont les Mii ?!

Passons tout de suite aux deux plus grosses annonces, en commençant par le DLC de Mario Kart 8 Deluxe avec son booster de courses. Se présentant comme un « Season Pass » à la Super Smash Bros Ultimate, on aura exactement 48 nouvelles cartes à parcourir issues de tous les opus précédents. Le pass se divise en 6 vagues de 8 courses, qui s’étalera jusqu’à fin 2023 pour un prix de 24,99€.

Il est évident que Nintendo ne veut pas lâcher sa poule aux œufs d’or, Mario Kart 8 étant un des jeux Nintendo les plus vendus de tous les temps. Mais on s’interroge quand même sur la pertinence, pour les joueurs, d’une telle extension. Pour un jeu sorti initialement un 2014, nous sommes en droit de nous demander si le recyclage n’est pas un peu poussé à l’extrême. Par ailleurs, on a tout de même hâte de découvrir les circuits de Mario Kart Tour sur grand écran !

Pour tous les fans de la licence Xenoblade, la dernière annonce du Nintendo Direct était clairement une consécration. Xenoblade Chronicles 3 est enfin annoncé, et sortira normalement en septembre de cette année. Le jeu a l’air tout aussi magnifique et gigantesque que les précédents opus, et comme à l’accoutumée, Xenoblade Chronicles 3 nous en met plein les yeux. On espère tout de même avoir de nouvelles informations d’ici là, sur le gameplay ou le scénario par exemple.

Alors qu’avez-vous pensé de ce Nintendo Direct ? Pour certains, c’était une des meilleures conférences de Nintendo. Entre Mario Strikers, Mario Kart, Kirby, et bon nombre de RPG comme Live A Live ou Earthbound qui viennent étoffer le catalogue, on ne peut pas nier que toutes ces annonces sont alléchantes. On regrettera juste de ne pas avoir plus d’informations sur la suite de The Legend of Zelda Breath of The Wild. Sûrement que nous aurons des nouvelles lors du prochain Nintendo Direct qui traitera des jeux de fin d’année !