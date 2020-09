Nintendo 3DS – La page est tournée, elle rejoint officiellement l’Histoire

Ben dites donc, elle aura eu une vie drôlement mouvementée, la Nintendo 3DS ! Bon, on avoue que nous ne sommes pas là aujourd’hui pour parler de ce qu’elle a vécu, de ce qu’elle aura réalisé en bien et en mal, pour revenir sur ses succès et ses échecs, ça, on le fera plus tard dans un dossier plus complet… Aujourd’hui, on est plutôt là pour confirmer ce que nous savons tous depuis des mois : l’épopée de la console aux 2 écrans est enfin officiellement arrivée à son terme.

“Terminus ! Tout le monde descend”, confirme Nintendo par le biais d’un communiqué adressé à nos confères de GamesIndustry.biz. Les machines et les équipes qui s’attelaient à la conception de ces petites consoles ont mené leurs missions à terme et la bête ne sera donc plus produite. À partir d’aujourd’hui, elle va pouvoir trouver sa place aux côtés des plus prestigieuses bécanes de notre histoire et trôner fièrement aux côtés de la PlayStation 2, de la Super Nintendo, de la MegaDrive et de la Jaguar (non, au risque d’en froisser certains, pour celle-là, on plaisante).

Sans surprise, ce communiqué révèle que la production a en réalité cessé plus tôt dans l’année (probablement accélérée par le fléau viral qui s’est abattu sur nous et au succès de sa petite sœur aux ventes dopées – en partie grâce à l’autre facteur évoqué – et non, nous ne ferons pas de parallèles avec les événements prenant court à Béthunes).

Bien évidemment, vous pouvez vous en douter, Nintendo profite du moment pour remettre un coup de spotlight sur la bécane et a rappelé que vous pouvez toujours acheter des jeux en commerce ou sur l’eShop de la console, un moment également propice pour nous de rappeler à votre mémoire l’existence de notre dossier sur les titres qu’il vous faut avoir essayé avant d’empailler votre console portable.

Enfin, sans plus de cérémonie, nous allons à présent rendre l’antenne aux prochaines consoles destinées à disparaître. La Nintendo 3DS est sortie en l’an de grâce 2011 et s’est frayée un chemin entre les mains d’un peu plus de 75 millions de personnes. Quels jeux ont, pour vous, marqué l’ère de cette console ? Partagez votre best-of dans les commentaires !