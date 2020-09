Nexomon: Extinction – Une dernière MàJ avant la sortie Xbox One

Depuis sa sortie à la fin du mois d’août, le dernier titre de VEWO Interactive, chaperonné par les britanniques de chez PQube, continue son petit bonhomme de chemin. Effectivement, si le studio n’a pour le moment pas communiqué sur les ventes de Nexomon: Extinction, il n’a pas pour autant terminé son travail sur le code et continue d’apporter à son soft de petites retouches sur les points soulevés par les joueurs. Aujourd’hui, on revient sur la dernière mise à jour qu’a accueilli le Pokémon-like et qui apporte un certain nombre d’éléments bienvenus pour le confort des dresseurs.

Ainsi, nous commençons notre tour d’horizon par une liste d’objets qui permettront de rendre votre expérience plus agréable. En premier lieu, les chaussures de course. Comme leurs homologues dans la série de Game Freak, ces dernières vous permettent de traverser plus rapidement les maps, un point plus que bienvenu dans Nexomon surtout quand on considère que la bicyclette n’existe pas. On retrouvera également une nouvelle pioche et les lunettes de mineur. Combinés ensemble, ces objets vous permettent de récupérer plus de fragments élémentaux, et aux gisements de revenir plus vite. On notera également l’introduction de modules afin de partager des points d’expérience avec les monstres ne participant pas aux combats, de charmes permettant d’apprendre à croiser des Nexomon cosmiques plus facilement, et plus encore…

Naturellement, ce n’est pas tout. La première mise à jour avait opéré un changement au niveau de l’apprentissage des compétences (permettant notamment le retour au début de l’arbre dès qu’on en avait fait le tour), maintenant, moyennant finance, un expert en attaque Nexomon vous permet de réapprendre des compétences. Différents bugs ont également été corrigé et permettront d’accéder à des lieux précédemment inaccessibles et de croiser des monstres dans les herbes qui étaient alors glitchées.

Enfin, dernier point qui intéressera probablement les joueurs Xbox One (puisqu’ils n’ont pas encore le jeu et que ce point concerne les joueurs en début de jeu), afin de familiariser les joueurs avec l’usage des modules (et de prendre en main les nouvelles options disponibles sur ce point), les zones au commencement de votre partie permettront de croiser des coffres contenant de tels objets.

Nexomon: Extinction est disponible sur PC, PlayStation 4 et Nintendo Switch. Ajoutons que le titre rejoindra le catalogue Xbox One le 25 septembre.