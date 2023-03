New Game Plus, le Podcast S02e07 – Adaptations, speedrun et sensibilités

New Game Plus le Podcast revient après une longue interruption, due aux fêtes de fin d’années et à ce début d’année 2023 qui est passé décidemment beaucoup trop vite. La preuve : une partie des nos attentes pour l’années est déjà sortie, dont certains titres sont même déjà oubliés. Forspoken, Calisto Protocole, Dead Space Remake, Hogwarts Legacy… On refait le tour des sorties passées et à venir pour cette année 2023, avec déjà un petit bilan, et surtout, ce qui reste à venir…

Mamou évoquera la situation des filles dans les sphères jeux vidéo, et principalement dans les gros évènements et dans le monde du speedrun, rebondissant sur l’actu autour de Speedons, un rassemblement de speedrunners à but caritatif dans lequel les joueuses brillent autant que les joueurs.

Barth s’appuiera lui sur le succès d’Hogwarts Legacy ou de The Last of Us, la série télé, pour revenir sur le phénomène des adaptations. Oportunisme ? Fainéantisme ? Ou nouveau regard porté sur les oeuvres ? Un peu de tout ça, sans doute… Enfin, on s’arrêtera sur un détail entendu lors d’une interview du producteur de Final Fantasy XVI. Ce dernier évoque en effet la façon dont est perçu au Japon le terme J-RPG, entendu comme discriminant par les développeurs nippons. On reviendra sur le pourquoi du comment…

New Game Plus, Le Podcast est disponible en 2023 comme en 2022, sur toutes les grandes plateformes

Liens vers les recos de fin d’émission :

Barth : Les films John Wick, visibles sur Amazon Prime Video. John Wick 4 au cinéma le 22 mars 2023.

Mamou : « Les deux Amériques de David Simon », de Julien Goyon, chez Third Editions

n1co_m : Le cycle Clandestin, de DOA, à la Série Noire.

Crédits Musicaux :

« Home Call », par Toxic Avenger, sur la B.O. de Road 96

« Itoshisa to Setsunasa to Kokorozuyosa », par Ryoko Shinohara, sur la B.O. de Street Fighter 6

« Lullaby of woe », par Ashley Serena, sur la B.0. de The Witcher 3

Lien vers l’article de Gamesradar évooqué dans le podcast.

Et pour retrouver le fanzine évoqué dans la même séquence, rendez vous sur Internet Archive