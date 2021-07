NACON Connect 2021 – Le plein de matos pour les mois à venir

Le NACON Connect 2021 fut l’occasion pour la firme de nous faire rêver avec sont lot de gros titres à venir. Mais ce fut également un moment privilégié au cours duquel la firme a présenté de nouveaux accessoires dédiés aux gamers, qu’ils ou elles jouent sur mobiles, PC, Xbox One et Series X|S, et sur PlayStation 5. Petite présentation rapide du matériel de qualitayyyy qui devrait sortir d’ici la fin d’année.

NACON MG-X Series pour smartphones : profilé pour coller aux canons Xbox, les manettes pour smartphones MG-X et MG-X Pro a été conçu pour donner pleine satisfaction aux abonnés au Xbox Game Pass Ultimate. Compatible avec tous les mobiles tournant sous Android jusqu’à 6.7 pouces, cette gamme sera disponible sous nos latitudes à compter de l’automne 2021.

RIG 400 HS & RIG 500 PRO HS Gen 2 Headsets : casques audio dédiés exclusivement à la PlayStation 5, les équipe RIG ont mis le paquet pour offrir deux casques confortables et de haute performance. Ils devraient être disponibles à l’automne 2021.

Via le NACON Connect 2021, NACON tente de confirmer son rôle d’entreprise top-tier de production de matériel de qualité pour les gamers de tous horizons. Pour tout savoir sur les annonces faites au cours de ce showcase, un petit clic sur la vidéo ci-dessous, et le savoir sera vôtre !