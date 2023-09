MythForce – Le rogue-lite aux allures eigthies

MythForce est un rogue-lite au design totalement assumé. Petite déclaration d’amour aux dessins animés des années 80, le jeu produit par Beamdog (MDK2 paru en 2011, les Enhanced Edition de Baldur’s Gate et de Planescape) séduira avant tout par sa plastique et ses références qui susciteront certainement beaucoup de nostalgie.

Le côté esthétique est clairement l’argument marketing mis en avant. Le jeu joue donc sur une « imagerie » très 80s avec des références à Donjons & Dragons. En effet, le joueur pourra incarner quatre personnages pour le moins archétypaux : un voleur, une guerrière, une magicienne et un archer. Ne soyons pas dupes pour autant, MythForce joue la carte de la nostalgie à fond, mais le tout reste très cohérent.

La proposition du jeu reste basique : des salles générées procéduralement avec des ennemis à abattre, des récompenses après chaque salle, du loot, des montées de niveau in-game et des caractéristiques à upgrader en dehors des niveaux. Vous l’aurez compris, en ce qui concerne le rogue-lite, rien de nouveau sous le soleil. Toutefois, on pourra sentir ce léger vent de fraîcheur délivré par le côté FPS/shooter (déjà amorcé par Returnal en 2021). On rajoutera tout de même que MythForce est pensé pour se jouer à plusieurs même si le jeu en solo reste possible.

Le dungeon crawler qu’est MythForce ne réinvente donc rien, mais c’est avant tout la proposition graphique qui fait sortir le jeu du lot. Si la démo laisse découvrir une direction artistique détonnante, la sensation des combats au corps à corps est finalement assez décevante. Les amateurs des The Elder Scrolls seront toutefois comme à la maison.

Beamdog a le mérite de proposer un jeu modeste qui a pourtant l’air d’avoir en sa possession les moyens de vous faire passer le palier des quelques dizaines d’heures de jeu. À voir si le level design et le sentiment de progression seront à la hauteur, MythForce semble en tout cas prometteur. Et bonne nouvelle, il sort aujourd’hui.