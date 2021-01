Muv-Luv – Un spin-off 100% action pour la franchise

Ceux d’entre vous familiarisés avec la licence Muv-Luv savent qu’on en parle souvent comme du meilleur visual novel édité jusqu’ici. Ceux qui ne connaissent pas la licence peuvent se référer à la phrase précédente pour avoir une première idée de ce dont on parle. Sorti à l’origine sur PC en 2003, le jeu connaitra une deuxième carrière grâce à une traduction anglaise et une sortie saluée sur PS Vita.

Ayant connu plusieurs suites et dérivés, la série a la particularité de devenir encore meilleure à la lumière des épisodes postérieurs. Ainsi, Muv-Luv Alternative, deuxième titre (mais troisième épisode, on est sur une numérotation à la Star Wars !) trône depuis plusieurs années en tête du classement de The Visual Novel DataBase !

Or, tout récemment, à l’occasion d’un stream dédié à la série, son éditeur aNCHOR (intégralement dédié à l’univers Muv-Luv) a dévoilé des images de gameplay d’un futur spin-off intitulé Project Mikhail. Et contrairement à la série principale, il ne s’agira pas ici d’un visual novel, mais d’un bon vieux jeu d’action !

L’occasion de prendre les commandes des mechas de l’univers de Muv-Luv, les TSF… Parce que oui, on ne vous a pas raconté : le jeu raconte, en gros, les aventures d’un jeune homme à la vie un peu clichée qui se réveille un beau jour dans un monde parallèle où il est élève-pilote de mechas et doit lutter contre une invasion extra-terrestre.

C’est ce que nous montre ces premières images de jeu, où l’on contrôle un mechas qui réduit en charpie des aliens peu avenants. Graphiquement, c’est un peu rude, mais rappelons qu’il s’agit de travaux très peu avancés, une version early access devrait arriver au printemps prochain. Le jeu est prévu pour sortir sur PC, iOS et Android.

Pour les fans déjà acquis à la cause, sachez que le jeu connu en anglais sous le titre Rumbling Hearts, un VN sorti avant Muv-Luv et souvent considéré comme un préquel de la série, est sur le point de sortir avec une traduction en anglais. D’autre part, une série animée Muv-Luv Alternative démarre au Japon l’automne prochain. Pour les autres, vous avez déjà de quoi occuper quelques heures avec les épisodes déjà sortis… !