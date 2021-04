Mojang Studios – Un studio qui vient appuyer la convergence des luttes !

Nous ne pouvons que constater qu’à l’heure actuelle, l’utilisation des jeux vidéo va bien au-delà de l’amusement. Si pour la majeure partie des joueurs, ce moment reste un divertissement, un moment à passer entre amis/en famille, nous pouvons nous apercevoir que la plupart des studios s’engagent de plus en plus dans les luttes sociétales. Mojang Studios, bien évidemment, ne fait pas exception à la règle !

Un séminaire virtuel s’est tenu entre le 14 et le 16 avril sur le site GamesIndustry.biz et a réuni plusieurs studios pour discuter du futur du jeu vidéo. La conférence qui nous intéresse ici est celle tenue par Helen Chieng, la vice-présidente de la franchise Minecraft.

Dans son intervention, Helen Chieng nous a permis de voir l’évolution de la franchise Minecraft, de son début de studio indé à son rachat par Microsoft. Mais nous pouvons également constater que le studio est pleinement engagé et conscient des enjeux de la société actuelle.

Pour sensibiliser les joueurs au réchauffement climatique par exemple, le studio s’est associé à l’ONG The Nature Conservancy et a développé une mise à jour appelée Coral Crafters. Mettant en scène les fonds marins pour permettre aux différents joueurs de prendre conscience qu’il faut à tout prix conserver les barrières de corail, car rappelons-le, celles-ci jouent un rôle essentiel dans la protection du littoral, puisqu’elles mettent à l’abri les populations locales de possibles tsunamis et vagues géantes.

Outre le réchauffement climatique, l’heure est également aux inégalités raciales tout autour du globe. Mojang Studios se lève également contre ces disparités sociales et promeut l’égalité pour tous.

“Lorsque nous incluons tout le monde, que nous permettons à des voix de contribuer de différentes façons, que nous assurons la sûreté et la sécurité, que nous encourageons et récompensons l’innovation, tout cela en vue de construire l’esprit et la créativité de personnes réelles, cela nous profite à tous et c’est ainsi que nous construisons un monde meilleur.”

Voici donc les quelques mesures que nous avons pu retenir de l’intervention de la vice-présidente de Mojang Studios. Celles-ci nous permettront peut-être d’appréhender le futur de manière plus optimiste. Et vous ? Que pensez-vous du rôle que peuvent tenir les jeux vidéo dans cette problématique actuelle ?