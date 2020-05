Minimal Affect – Une parodie à prendre au sérieux

Il suffit de se pencher sur son titre, Minimal Affect, accompagné du sous-titre “Dans l’espace, personne ne peut épeler votre nom” pour comprendre la mission que se sont donnés les studios Toadman et Sold Out. Parodier certaines œuvres cultes de la science-fiction dans un action-rpg au ton absurde et décalé. Il faudra donc s’attendre à plusieurs références aux univers de Star Wars, Star Trek, Alien et bien d’autres, le tout associé à un humour dit “mature”, tournant autour de la boisson et du fessier. Minimal Affect revendique d’ailleurs totalement cet humour, proche de séries télé comme Family Guy ou Futurama et se targue sur son site officiel que son contenu risque fort de choquer l’ESRB (l’équivalent américain de la PEGI).

Cet humour, couplé avec son style de visuel, fait de Minimal Affect un véritable portage en jeu vidéo des séries d’animations comiques pour adulte, particulièrement de science fiction. On se retrouve presque face à une adaptation non-officiel de certaines aventures intergalactiques de Rick et Morty. Mais surtout, de la série Final Space, déjà une parodie des films et séries de SF.

Enfin pour en finir avec les références, il ne faudrait pas oublier celles ou plutôt celle, faite à d’autres jeux vidéos. Quitte à faire un action-rpg de science-fiction, les studios Toadman et Sold Out ont décidé de reprendre la star dans ce domaine : Mass Effect. Oui reprendre, carrément. En tous cas en ce qui concerne son gameplay qui, au vu des images disponibles, reprend tous les éléments du gameplay de Mass Effect. L’escouade de trois personnages, la mise à couvert, le bouclier énergétique, etc.

Et les références aux aventures du Normandy de s’arrêtent pas là. Mais pour l’heure, il est temps d’aborder le visuel du jeu. Puisqu’il s’agit de transposer une esthétique de dessin animé en 2D, les graphismes de Minimal Affect arborent logiquement un cell-shading tout à fait propice à ce style visuel.

Embarquez à bord du Balding Eagle et aux cotés de son équipage de bras cassés pour des mésaventures cosmiques à travers la voie lactée. Voilà à quoi se limite pour l’instant le scénario du jeu. Si la trame du jeu est pour l’instant inconnue, un tour de présentation des membres d’équipages est déjà possible. Commençons par celui qui “tente” de chapeauter tout ça, le commandant Creed. Il est le commandant du Balding Eagle et à l’instar du Commandant Shepard, le personnage que contrôleront les joueurs et joueuses. Ancienne étoile de l’organisation Star Alliance, il est aujourd’hui lessivé suite à un accident à la tête et préfère explorer le fin fond des bouteilles de whiskys plutôt que de l’espace.

Il sera assisté dans ces missions, entre autres de Larry, ingénieur et homme-mouche de son état, du rookie Wesley surnommé Redshirt, de Bruise, un krogan croakan, qui nous prouve bien que tout ce qui manquait à Wrex c’était un cigare. Et pour finir de K’iara, une alien centenaire en quête de vengeance et totalement inadaptée à la civilisation moderne.

Un équipage totalement barré avec qui on a hâte de foutre le bordel dans la galaxie. Tous ces personnages devraient être des compagnons jouables aux cotés du commandant Creed. À noter également qu’un doublage complet du jeu est prévu (du moins en anglais). En espérant qu’il serve l’humour du jeu et le rapproche encore un peu plus des séries dont il s’inspire.

Annoncé pour la première fois le 23 avril 2020, Minimal Affect reste un projet encore assez flou. Il faudra d’ailleurs s’armer de patience puisqu’il est prévu pour 2021. Question support, l’équipage du Balding Eagle devrait débarquer sur PC et les consoles majeures.En attendant, il est toujours possible de jouer ou rejouer à l’un des épisodes de la saga Mass Effect et de voir ou revoir les deux premières saison de Final Space.