Mina the Hollower – Une nouvelle baffe rétro signée Yacht Club Games

Êtes-vous déjà tombé sous le charme de quelque chose ou de quelqu’un ? Pour beaucoup, pour peu que vous ayez au moins dix ans, c’est très probablement déjà arrivé. Le coup de foudre, cette sensation déroutante qui vous tombe dessus, qui s’impose à vous comme une évidence dès le premier regard… Naturellement, vos yeux et votre esprit vadrouillent et, logiquement, dans une vie, vous n’allez pas vivre cette expérience une fois, mais bien des dizaines… Enfin, on vous le souhaite parce le premier trailer de Mina the Hollower nous a rappelé cette sensation qui se rarifie à mesure que les années défilent.

Qu’est-ce que ce jeu en pixel-art a de plus qu’un autre ? Après tout, ils sont nombreux aujourd’hui, les studios indépendants ou pas à nous servir du pixel ces dernières années. Bien des choses, chers lecteurs. Déjà, le jeu est chapeauté par Yacht Club Games qui vient tout juste de nous régaler avec Shovel Knight Pocket Dungeon (un jeu bien costaud, d’ailleurs). Ensuite, tout simplement parce qu’il fait, comme ce studio sait bien le faire, la synthèse entre le meilleur d’hier et d’aujourd’hui.

Dans les faits, Mina the Hollower est un jeu d’action, saupoudré de mécaniques propres aux jeux de rôle et servi par une direction artistique rappelant les belles heures du GameBoy Color. Trop flou pour vous faire une idée ? Imaginez que Castlevania et Bloodborne rencontrent Zelda II et Link’s Awakening. Oui, c’est un sacré grand écart, mais c’est bien celui qui illustre le périple de Mina, membre de la guilde Hollower alors qu’elle est chargée de rendre la lumière à Tenebrous Island, l’île qui accueille cette aventure. Un simple coup d’œil à la bande-annonce ci-dessous devrait vous aider à tirer le reste des conclusions seul.

Enfin, on dit projet, mais pour l’heure, il serait plus sage de parler de « vision ». Oui, parce que si le développement est probablement déjà en cours, l’évolution de ce projet repose sur le financement participatif (même si le projet est déjà financé – il vient de franchir le seuil minimum à l’heure de l’écriture de ces lignes). Ceci dit, la campagne étant toujours en cours, si l’idée d’investir dans la conception d’un jeu et de vous garantir une version du jeu dès sa sortie (ou de participer à sa création pour les plus fortunés) vous plaît, libre à vous de cliquer sur le lien dans les sources et de claquer la carte bancaire.

Bref, envie de voir ce que Yacht Club Games prévoit pour cette nouvelle aventure franchement gothique (ça rappelle d’ailleurs franchement le DLC Specter of Torment de Shovel Knight) ? Il faudra se montrer patient puisque Mina the Hollower ne devrait pas s’offrir à nous avant fin 2023. Cependant, il devrait ravir sans distinction tous les joueurs (la majorité d’entre eux, tout du moins) puisque le titre devrait apparaître sur PC, consoles PlayStation et Xbox ainsi que sur Nintendo Switch.