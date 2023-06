Million Victories – Le studio lyonnais lève 6 millions d’euros

En 2017, Benoit Ducrest et Celine Allaryle cofondent Million Victories à Lyon. L’année suivante, le studio sort l’accès anticipé du jeu mobile Million Lords, qui est finalement publié en septembre 2019. Avec aujourd’hui plus de 200 000 joueurs mensuels, on peut dire qu’il représente un joli succès pour la start-up, qui est maintenant prête à passer au niveau supérieur : Million Victories lance ainsi une levée de fonds de 6 millions d’euros.

L’objet de cette opération financière, dirigée par les sociétés d’investissement Eurazeo et Griffin Gaming Partners, est de permettre la croissance de l’équipe de Million Victories en vue du développement de nouveaux projets (potentiellement sur d’autres plateformes), mais aussi de l’amélioration de Million Lords. Le studio entend donc continuer d’investir dans son MMORTS pour lui offrir des mises à jour, et en particulier un passage à la 3D.

En effet, Million Victories semble avoir trouvé avec son premier titre un modèle qui fonctionne et qui recèle encore du potentiel. On sait que les jeux en ligne ont besoin de recevoir régulièrement de nouveaux contenus pour maintenir et faire croître leur base d’utilisateurs, et le studio veut s’en donner les moyens. En 2021, il avait d’ailleurs déjà réalisé une levée de fonds de 3 millions d’euros pour enrichir le jeu et financer son marketing.

Voilà qui est donc de bon augure pour ce jeune acteur français, qui a su se faire une place dans le marché très compétitif du jeu mobile. Notons en outre qu’il s’inscrit dans un écosystème rhônalpin très vivace, puisqu’on y retrouve des studios tels qu’Arkane ou Artefacts, mais aussi Old Skull Games, Mi-Clos ou Ivory Tower (racheté en 2015 par Ubisoft). Sans compter ceux, originaires d’ailleurs, qui y ont essaimé. La région lyonnaise est ainsi devenue un véritable pôle d’attractivité pour les professionnels du jeu vidéo.

Cependant, qui dit pôle d’attractivité dit également concurrence, et nombreux sont les studios de jeu qui peinent à recruter et retenir des profils de seniors. Raison de plus, donc, pour s’armer au mieux pour ses productions.