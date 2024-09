Metro Awakening – Arrivée en gare le 7 novembre en VR

Si le State of Play d’hier soir n’aura sans doute pas marqué les esprits, certaines annonces ont tout de même réussi à retenir notre attention et attiser notre curiosité. C’est notamment le cas de Metro Awakening, qui quelques mois après son annonce, vient enfin de voir sa date de sortie révélée dans un nouveau trailer. Le retour des déambulations dans le métro de Moscou est donc prévu pour le 7 novembre, sur PS VR2, Meta Quest 2 et 3, et Steam VR.

Derrière Metro Awakening, on retrouve Dmitry Glukhovsky, le créateur de la série littéraire à succès à l’origine de la saga vidéoludique. Le scénario devrait donc logiquement être canon dans l’univers, et c’est une bonne nouvelle. Par contre, si vous attendiez une suite à l’excellent Metro Exodus (2019), ce n’est pas encore pour tout de suite. Il s’agit en fait d’un prequel à Metro 2033, le premier roman et premier jeu de la saga post-apocalyptique.

Muni de votre casque VR, vous voilà en 2028, quinze ans après la guerre nucléaire qui a quasiment éradiqué toute forme de vie à la surface. Vous incarnerez Serdar, un médecin devant partir à la recherche de sa femme, perdue dans les sombres tunnels moscovites. Et à la vue de ce nouveau trailer, on tient peut-être l’un des grands jeux de cette génération VR. Enfin nous direz-vous, et surtout, n’est-ce pas déjà trop tard ?

Fidèle à l’ADN de la saga Métro, la vue à la première personne fait visuellement merveille, et l’ambiance qui ressort du trailer est glaçante à souhait. Car aux fins-fonds du dernier bastion d’humanité du monde moderne, qui sait-ce qui a pu prendre vie, et à quels rituels occultes ont-pu se livrer certains humains ou créatures ?

Selon les développeurs, Metro Awakening devrait habilement mêler horreur et action. Entre grandes scènes de combats armes à la main et découvertes macabres à la lampe torche, notre cardio devrait monter rapidement dans les tours, à condition que le gameplay suive, bien évidemment.

Le jeu devrait s’adresser autant aux fans de la première heure qu’aux nouveaux-venus. En faisant le choix du prequel, Dmitry Glukhovsky et Vertigo Games, studio habitué des jeux d’horreur en VR avec Arizona Sunshine 1 et 2, s’assurent notamment de ne rien spoiler du reste de l’aventure aux novices. On imagine également que des clins d’oeil ou des liens seront faits avec les autres jeux de la saga, pour parfaitement intégrer le jeu au lore et ne pas le considérer comme un simple spin-off.

Si la VR parait d’ores et déjà impressionnante graphiquement et que l’univers Metro 2033 devrait parfaitement convenir à cette technologie, il ne reste plus qu’un mois à patienter pour savoir si Metro Awakening tiendra ses promesses. Proposé à quarante euros, ce qui n’est pas rien, les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes, et on a très envie d’y croire.