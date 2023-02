Les meilleurs jeux PS4 pour diversifier vos sessions de jeux

La PlayStation 4 est l’une des consoles les plus adulées de l’écurie Sony. Sortie initialement en 2013, elle reste toujours populaire près de 10 ans après. Plusieurs raisons expliquent cette situation. D’abord, il y a son design à la fois attrayant et ergonomique, ensuite (et surtout), son catalogue de jeux très variés. Ces derniers peuvent même s’y adonner via Internet et affronter d’autres joueurs basés un peu partout dans le monde. Cela se ferait de la même manière qu’en s’inscrivant sur un top casino en ligne au Canada. Celui-ci serait choisi en fonction de différents critères, dont la variété de jeux disponibles ou encore la sécurité de la plateforme. Une fois membre, il suffit de se connecter sur le meilleur casino en ligne pour les Canadiens pour accéder à une ludothèque de jeux de hasard de qualité et de se mesurer à d’autres joueurs par écrans interposés.

Dans les deux cas, que ce soit avec la console de Sony ou sur un casino virtuel, les joueurs découvrent tout un monde en ligne aux possibilités infinies. Pour ce qui est du cas particulier de la PS4, nous vous invitons à découvrir son histoire ainsi que le top de ses meilleurs jeux.

Jeux PS4 histoire de la console et ses spécificités

Jeu PS4 histoire

La PlayStation 4 appartient à la catégorie d’une console de salon. Il s’agit d’un modèle de 8ème génération proposé par la marque Sony Computer Entertainment. L’annonce officieuse de sa sortie est faite début janvier 2013 dans le cadre de l’événement Consumer Electronic Show tenu à Las Vegas. Finalement, la PS4 est présentée au public au mois de février de la même année. À l’époque, elle entre en concurrence avec la Nintendo Switch, la Wii U et la Xbox One.

La commercialisation de la console est effective à partir du mois de novembre 2013 et son lancement s’effectue petit à petit dans divers du pays du monde, à commencer par les États-Unis, le Canada, l’Europe, l’Australie ou encore le Japon. À noter qu’en 2016, Sony a dévoilé deux transformations matérielles importantes de la PS4. Par la même occasion, la version originale laisse la place à deux nouveaux modèles : la PS4 Slim et la PS4 Slim.

Il est intéressant de noter que cette console a connu un véritable succès. Plus de 115 millions de modèles ont été vendus depuis sa sortie. Parallèlement, le nombre de jeux écoulés a dépassé le milliard d’unités. Il s’agit alors d’un véritable record. Seule la PlayStation 2 avait réussi un tel exploit. Au niveau des jeux les plus appréciés du public, God of War a frôlé les 20 millions d’exemplaires vendus.

Spécifications techniques de la PS4

La PS4 se démarque assurément par ses spécifications techniques. Voici les principaux éléments équipant cette console qui se révèle intéressante pour s’adonner à des jeux d’argent :

Processeur AMD Jaguar avec 8 cœurs à 1,6 GHz ;

Processeur graphique AMD Radeon avec 18 cœurs à 800 MHz ;

Mémoire vive de 8 Go à 5 500 MHz ;

Disque dur d’une capacité de 500 Go ;

Lecteur Blu-Ray ;

Connecteur Ethernet ;

Connecteur HDMI

Technologies Bluetooth et Wi-Fi.

Il convient de souligner que, la plupart du temps, les jeux vidéo affichent une définition en Full HD. Pour leur part, il est possible d’afficher les photos et les vidéos en Ultra HD.

Les 7 meilleurs jeux sur PS4

Voici maintenant les 7 jeux ps4 populaire que vous pouvez adopter pour diversifier avantageusement vos sessions de jeux.

God of War

God of War peut assurément être considéré comme étant le meilleur jeu ps4 2022. Dans ce nouvel épisode, Kratos devient une nouvelle fois papa. Il apparaît alors en tant que mentor et protecteur de son fils. Ce dernier souhaitant à tout prix obtenir le respect de la part de son paternel. Kratos se retrouve obligé à maîtriser sa rage dans un univers où plane assurément le danger.

À noter que le personnage a abandonné son désir de se venger des dieux de l’Olympe, mais se retrouve au cœur d’un monde peuplé de monstres et de dieux nordiques. Là, Kratos doit tout mettre en œuvre pour assurer sa survie tout en faisant en sorte que son fils puisse avoir un avenir.

The Last of Us part II

Cette suite de The Last of Us était attendue avec impatience par les fans. Pour rappel, ce jeu histoire PS4 se classe dans la catégorie « action-aventure ». Il s’agit d’un jeu de tir à la troisième personne dans le cadre duquel le joueur est plongé dans un univers post-apocalyptique, avec une trame survival-horror. On peut dire que pour ce nouvel épisode, le développeur Naughty Dog s’est surpassé. En ce qui concerne la trame, les joueurs découvrez un monde où la plupart des êtres humains ont été décimés par la pandémie de cordyceps. Les survivants essaient, pour leur part, de survivre en vivant parmi les personnes infectées.

La plupart des scènes se déroulent à Seattle, avec de nombreuses scènes également à Santa Barbara et à Jackson. Dans tous les cas, le joueur va faire connaissance avec différentes factions qui fonctionnent toutes d’une manière spécifique. Aussi, il va combattre aussi bien des infectés que des humains qui ont été touchés par le fléau.

Horizon Zero Down

Il s’agit d’un de rôle qui met en scène Aloy, une jeune chasseresse orpheline qui a grandi loin de sa maman et de sa communauté. Elle a été pratiquement élevée par Rost, un ermite au caractère renfrogné. Horizon Zero Down propulse le joueur à une époque où les machines ont pris le dessus sur l’homme. C’est dans ce contexte qu’Aloy va partir à la rencontre de son destin. Dans ce monde apocalyptique, la terre est recouverte par une nature sauvage. Les hommes parviennent à survivre seulement en chassant et en cueillant les fruits de la nature. Une chose est sûre, des créatures mécaniques dominent le monde.

Detroit: Become Human

Cette aventure narrative est signée par Quantic Dream. Detroit: Become Humain fait partie des jeux histoire PS4 se déroulant dans le futur. Plus précisément en 2038, à une époque où les androïdes ont pris le dessus. Le joueur doit sauver les hommes et les androïdes. Pour cela, vous vous retrouvez au cœur d’un monde où les machines à ont supplanté les humains.

Vous allez vous mettre dans la peau de 3 personnages (notamment des androïdes). Ces derniers veulent avoir une place dans le monde. Vous devez alors prendre différentes décisions, sachant que chaque choix va avoir un impact important sur la suite de l’histoire. Cela se passe donc comme dans la vie réelle et, une fois que vous avez fait un choix, vous ne pouvez plus revenir en arrière. La réactivité est le maître mot dans ce jeu.

Uncharted 4: A Thief’s End

Cet épisode d’Uncharted survient 3 ans avant le précédent volet. Nathan Drake ne baigne plus dans la chasse au trésor. Néanmoins, tout bascule lorsque son frère fait son apparition. Ce dernier a besoin d’aide et notre héros va de nouveau partir à l’aventure.

Trois ans après les événements d’Uncharted 3: L’illusion de Drake, Nathan Drake a quitté le monde de la chasse au trésor. Cependant, le destin ne tarde pas à revenir au galop quand Sam, le frère de Drake, refait surface. Ce dernier lui demande de l’aider et propose à Drake une aventure qu’il ne peut refuser. C’est ainsi qu’ils partent en quête du trésor du Capitaine Henry Avery. C’est ainsi qu’ils mettent tout en œuvre pour mettre la main sur Libertalia, au cœur des forêts de Madagascar.

Dark Souls 3

Il s’agit du troisième et dernier épisode de l’histoire proposée par Hidetaka Miyazaki. Ce jeu de rôle et d’action vous plonge dans un univers fantastique particulièrement sombre. Chaque détail compte et le mystère est omniprésent. Votre mission est d’enquêter et même de deviner. Il vous faut également faire des interprétations. Le tout se déroule dans le royaume de Lothric, là où les terres des Seigneurs des Cendres se rejoignent.

The Witcher: Wild Hunt

Il s’agit du troisième volet de Witcher dont les deux premiers épisodes ont connu un succès certain. C’est une véritable consécration pour ce dernier épisode. Vous vous retrouver dans un univers fantasy très vieille école. Vous vous mettez dans la peau de Gerald De Riv’, un sorceleur. Vous enfourchez votre cheval pour partir à l’aventure et surtout pour combattre des monstres et des créatures mythologiques.

La PlayStation 4 propose une importante variété de jeux : sport, aventure, stratégie ou encore simulation. Il y en a pour tous les goûts. Aussi, il y a la qualité de jeu qui est assurément au-dessus du lot, avec une fluidité et une rapidité remarquables. À tout cela s’ajoute le fait que la console est compatible avec d’autres terminaux comme le Smartphone ou la tablette. Avec la liste des 7 meilleurs jeux qui vous est proposée, vous pourrez varier les plaisirs lorsque vous vous amusez avec votre PS4.

(Article en collaboration avec Terracasino-ca.com)