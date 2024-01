Champions de l’arène virtuelle – Les meilleures équipes d’esport FR

Les progrès technologiques et le développement des réseaux sociaux (comme Twitch) ont donné un élan inédit à l’industrie du jeu vidéo avec l’esport. Loin d’être un simple divertissement, les tournois de sports électroniques sont un marché à fort potentiel et en constante évolution. Devenues des événements incontournables pour les adeptes, les compétitions internationales ont permis à des équipes françaises de briller.

Présentation des tournois esport

L’esport désigne d’une manière générale les compétitions de jeux vidéo multijoueurs. Jusqu’alors, si les tournois sur les sports électroniques concernaient les joueurs chevronnés et certains titres spécifiques, aujourd’hui, le domaine s’adresse à une audience beaucoup plus large.

Les Français dans le domaine de l’esport

Les Français s’adonnent massivement à l’esport avec une augmentation de 9,2 % du nombre de joueurs en 2023 par rapport à l’année précédente. Cette situation donne une nouvelle dynamique à l’ensemble de ce secteur du divertissement.

D’une part, les consommateurs assidus, c’est-à-dire ceux qui assistent aux compétitions de jeux vidéo, sont plus nombreux avec une hausse de 1,2 million par rapport à 2022. D’autre part, ce nouveau rapport entre les joueurs et les fans à travers des canaux de communication comme Twitch est à l’origine d’une meilleure considération du sport électronique. Ainsi, avec un secteur plus institutionnalisé, plus structuré et des compétitions qui gagnent en importance, des équipes de professionnels commencent à se démarquer parmi les joueurs du grand public.

D’autres facteurs comme l’augmentation de la cagnotte, la création de clubs esport et le rassemblement des équipes contribuent également à la popularisation de ce secteur auprès des Français.

Quelles sont les meilleures équipes françaises esport ?

Habituellement dominées par les Américains et les Sud-Coréens, les compétitions internationales de sport électronique voient aujourd’hui la participation de plus en plus de Français. Bien que l’esport offre une ludothèque plus variée, certains titres demeurent incontournables dans le domaine. En général, les équipes qui participent aux tournois doivent choisir les genres sur lesquels elles souhaitent concourir.

Team Vitality

Team Vitality est une équipe française d’esport créée en 2013 à Paris et son parcours reflète bien l’importance grandissante du secteur de jeu vidéo. En effet, depuis ses débuts, cette association de joueurs a remporté deux titres de champion du monde sur Rocket League et sur Counter-Strike: Global Offensive.

Team Vitality détient le plus gros palmarès des équipes françaises de sports électroniques. En général, elle est présente sur les grands titres des jeux esport et enchaîne les victoires dans les différents tournois. Jusqu’à maintenant, elle a cumulé plus de 100 récompenses issues des compétitions nationales et internationales. Cette association de joueurs prépare d’ores et déjà les futurs gamers à poursuivre cette passion.

Team BDS

Team BDS se place aussi parmi les équipes les plus influentes sur les plateformes esport, au niveau européen et mondial. La victoire en 2022 sur les tournois internationaux de Rocket League leur a surtout permis cette renommée.

Après cette victoire, Team BDS multiplie sa participation sur d’autres titres importants comme Rainbow Six: Siege, League of Legends, Fortnite, mais aussi sur FIFA, Trackmania et Call of Duty. Cette notoriété dans le domaine permet par ailleurs à cette équipe de développer des partenariats commerciaux avec les grandes marques d’accessoire de sports.

MCES

MCES se distingue par sa contribution dans le domaine du sport électronique. En effet, contrairement aux grands joueurs qui sont uniquement à la recherche de titres nationaux et internationaux, cette équipe fondée en 2018 axe ses efforts sur la promotion de l’esport amateur. Vice-championne du monde de Clash of Clans en 2019, elle s’appuie pour cela sur leur expérience et expertise dans le domaine et aide les organisations et les professionnels à toucher une audience plus diversifiée.

Outre ce résultat, la plus belle réalisation de MCES est certainement la reconnaissance de son travail au Qatar. En effet, depuis 2021, cette équipe de gamers professionnels s’associe avec Aspire Zone Foundation de Doha pour promouvoir l’esport au Qatar.

Izidream

Jeune équipe fondée en 2019, Izidream trace son chemin vers une reconnaissance dans le domaine de l’esport. Chose difficile puisque malgré une présence et une performance remarquables sur League of Legend, elle n’a pas pu faire mieux que des allers-retours entre la première et la deuxième division sur le territoire national.

Dans la conquête de notoriété, Izidream dispose aussi d’équipes sur les jeux Smash Bros. et Trackmania. Cette présence offre surtout un avantage aux jeunes joueurs qui s’imprègnent de cet environnement et des enjeux des tournois pour assurer une constante amélioration.

