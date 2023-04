Nouvelle ère chez Media Molecule avec le départ de Mark Healey

Décidément, la météo est plutôt morose pour le studio Media Molecule. Quelques jours après l’annonce de l’arrêt du suivi du jeu Dreams, dont nous vous parlions dans nos colonnes, voilà que Mark Healey (rien à voir avec le surfeur de l’extrême !), directeur créatif de son état, quitte le navire après 17 ans de bons et loyaux services. On ne pourrait que s’en émouvoir avec retenue ; le sieur est l’un des co-fondateurs de cette équipe atypique, toujours à la pointe de l’innovation pour peu que l’on adhère à son charme singulier. Sortie de nulle part, l’entreprise fut fondée par 4 anciens membres de Lionhead Studios, la société aux manettes des resplendissants Black and White ou encore Fable. C’est en 2006 que notre quatuor de compères a décidé de s’émanciper et il faut reconnaître que tout cela a payé. En effet, qui est en mesure d’oublier les fantastiques Little Big Planet, Terraway et le petit dernier Dreams ? Certes, cet opus n’était pas forcément, commercialement du moins, le plus populaire des essais de cette liste mais il représente encore aujourd’hui à lui seul toute l’ambition de développeurs désirant ouvrir aux joueurs les portes de la création. Un voeu pieux auquel participa activement Mark Healey.

Si ce nom ne vous dit rien, sachez que son palmarès est aussi méritoire qu’impressionnant puisqu’on retrouve le bonhomme cité dans les génériques de Sleepwalker, Dungeon Keeper ou encore Magic Carpet. Des travaux qui forcent le respect tout en asseyant la position de vétéran du désormais ex-associé de Media Molecule. Une immense perte, à coup sûr, qui laisse des regrets tant l’homme nourrissait encore des projets fous pour Dreams, sans y parvenir toutefois. Un changement de direction reste à prévoir en tout cas pour la firme alors qu’il ne reste plus qu’un de ses 4 piliers, le directeur technique David Smith. Ainsi, Mark Healey suit les traces de ses anciens camarades de fortune Alex Evans et Kareem Ettouney, ceux-ci ayant levé le camp respectivement en 2020 et 2022. Même si nous ne trouvons pas (encore) d’explication(s) face à cette fuite en avant, force est de constater que la tête pensante de la boîte tant aimée de Sony, Siobhan Reddy, aura fort à faire pour susciter une nouvelle dynamique tout en insufflant une dimension inventive inédite. C’est tout le mal qu’on lui souhaite, sachant qu’une production originale serait dans les tuyaux ! Pour l’avenir de Mark Healey, le temps fera son office. Et nous le savons tous : la fin est bonne en toute chose.