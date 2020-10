10 jeux qui ont marqué la gen’ #09 – Tearaway Unfolded, le génie de Media Molecule

À quelques semaines maintenant de l’arrivée des consoles next-gen, nous revenons sur le catalogue des machines de huitième génération à travers dix titres qui auront durablement marqué l’histoire des jeux vidéo. Aujourd’hui, on rend justice à une pépite trop méconnue. Poussez avec nous les portes de Tearaway Unfolded, là où l’imagination n’a aucune limite.

Comme son nom laisse imaginer, Tearaway Unfolded (déplié, en anglais) est un remake de Tearaway sorti en 2013 exclusivement sur PlayStation Vita. Oui, on parlera bien de remake car le studio ne s’est pas contenté de transposer le jeu d’une console à une autre, mais a bien revu la totalité de sa copie pour une expérience renouvelée. Outre l’ajout de niveaux, personnages et musiques, Tearaway Unfolded se démarque surtout de son prédécesseur portable par des fonctionnalités nouvelles directement liées à l’équipement de la PlayStation 4 et de ses applications.

En effet, la Dualshock 4 repoussera les limites du jeu avec son option gyroscopique et son pavé tactile qui permettra d’interagir avec l’environnement. D’un simple coup de pouce sur le pavé central, le vent soufflera, faisant valdinguer tous les éléments sur notre passage. Un point qui peut paraître assez commun en 2020 mais bien innovant en 2014. Mieux encore, le jeu utilisera avec intelligence la PlayStation Camera qui va servir de passerelle entre le monde de papier de Tearway Unfolded et celui du joueur.

Déjà connu pour son esprit artistique avec les LittleBigPlanet, Media Molecule a redoublé de créativité et invite ses joueurs à en faire de même avec Tearaway.me, un site de partage de photos pour la communauté. Les membres peuvent également télécharger les patrons de chaque personnage pour pouvoir les créer physiquement à coup de pliages directement à la maison. Ainsi, tout l’univers coloré du jeu peut prendre vie. Et il faut bien avouer que le monde imaginé par Rex Crowle est clairement une réussite.

Mieux encore, toujours avec la PS Camera, prenez-vous ou vos amis en photos pour directement les intégrer au jeu. Vous souhaitez placer vos yeux sur une amicale vache ? C’est possible. Comprenez bien que Tearaway Unfolded brille de par ses fonctionnalités aux apparences superficielles mais bel et bien innovantes et amusantes. Le jeu est un bijou de créativité sublimé par un univers coloré fait de papiers.

Petite histoire personnelle. Au fil de l’aventure, un étrange compagnon fera une bonne partie de route avec le héros. Ce dernier est une curieuse grenouille aussi drôle que mignonne. Perdue, elle tentera de suivre le messager pour retrouver son chemin. Très vite, un lien fort se crée entre les deux personnages. Vous pourrez vous prendre en photo en faisant grimaces et bêtises, une amitié émerge.

Mais les belles rencontres sont faites également de séparation, et l’heure est aux adieux. La grenouille s’en ira vers d’autres lieux, nous laissant seul avec notre quête. Je peux vous affirmer que ce moment reste l’un des plus intenses manette en main. Oui, le jeu a réussi à nous attacher émotionnellement avec une grenouille de papier, quel tour de force…

Mais l’innovation ne s’arrête pas seulement à l’écosystème PlayStation, mais atteint également la narration. Dès son lancement, le jeu brise le quatrième mur. En d’autres termes, celui-ci s’adressera directement à nous, joueur porteur de la sainte manette, comme un sauveur venu des cieux. Ainsi, le titre prend des allures de god-like, mais uniquement sur la forme, il s’agit bien ici d’un platformer traditionnel.

L’humour et la mignonnerie (oui, on invente des mots) ne sont pas en reste. On passera le plus gros de notre temps à sourire tant les situations sont cocasses et les personnages rencontrés atypiques. D’autant plus que le jeu nous pousse à l’exploration et nous plonge dans différents environnements variés. De la jungle luxuriante, à un désert aride, en passant par une ville portuaire, notre petit messager verra du pays.

Que serait un grand jeu sans grande musique ? Tearaway Unfolded possède une bande-son d’une richesse incroyable, à ranger directement à côté de celle d’Unravel. Les mots manquent pour qualifier ses morceaux ô combien sous-estimés. Pourtant, la magie fait effet dès les premiers sons, les notes nous transcendent, nous transportent dans un monde imaginaire, là où l’imagination est infinie.

Le compositeur Kenneth Young n’a pas hésité à multiplier les instruments pour installer une véritable ambiance notable à chaque niveau. On ne résiste pas à l’envie de vous partager deux de nos morceaux favoris.

Malheureusement, Tearaway Unfolded est un échec commercial, ce dernier n’ayant pas trouvé son public. Il fera partie des nombreuses injustices de cette génération de consoles.

Tel un messager de papier, nous nous apprêtons à passer un message de la plus haute importance. Tearaway Unfolded fait partie, selon nous, des jeux incontournables, de ceux qui marquent au fer rouge notre parcours de joueur. Jouez à Tearaway Unfolded, laissez-vous bercer par sa poésie simple comme du papier blanc, précisément là où commence chaque belle histoire.