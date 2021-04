Mass Effect Part. 5 : Produits dérivés, Anime et Collection Harlequin

Bel exemple de success story que celui qu’est Mass Effect. La licence développée par ce qui fut un petit studio canadien est devenue l’une des plus grosses franchises des années 2000. Même si tous les joueurs n’ont pas eu la chance de parcourir l’espace aux commandes du Normandy, la trilogie Shepard a tout de même marqué l’esprit de bon nombre de joueurs. Au point qu’il était tout naturel qu’une flambée de produits dérivés arrivent sur le marché assez rapidement, allant du comic-book au film d’animation, en passant par le roman.

Petit tour d’horizon de ce que propose la licence pour approfondir vos connaissances de son lore.

Les Romans de la trilogie Shepard (et en plus il n’y a même pas d’image)

Mass Effect – intégrale du premier cycle – Drew Karpyshyn

Édition brochée rassemblant les trois volumes écrits par Drew Karpyshyn (scénariste historique de la saga Mass Effect), sortie en 2017, cette trilogie écrite avec brio s’attarde sur le passé de deux figures bien connues des fans : Kahlee Sanders et le commandant Anderson.

Révélations, Ascension et Rétribution font figure de préquelle à la saga Shepard. L’humanité, après avoir découvert des ruines prothéennes sur Mars en 2148, est parvenue à développer le moyen de voyager aux confins de la galaxie. Dès lors, la race humaine va devoir apprendre à cohabiter avec des espèces aliens, et tenter de se faire une place au sein de la communauté galactique.

Saren, Cerberus, l’Homme Trouble, intrigues et conspirations sont au menu dans cette trilogie absolument indispensable pour ceux qui souhaitent en apprendre plus sur le lore de Mass Effect. L’auteur maitrise un suspens de tous les instants, et les livres se dévorent avec un réel plaisir. Plus qu’un simple produit dérivé, c’est également un excellent point d’entrée pour comprendre tout l’univers de Mass Effect.

Mass Effect Dissimulation

Ecrit par William C. Dietz et disponible uniquement en anglais à l’heure où sont écrites ces lignes, Dissimulation a été vivement critiqué outre-Atlantique, et pour cause. Le roman est truffé d’erreurs concernant le lore de Mass Effect, et fait des erreurs de chronologie impardonnables.

Pour ce qui est de l’histoire, on suit de nouveau l’Amiral David Anderson et sa partenaire, Kahlee Sanders, qui ont rassemblé les preuves de l’existence de la menace des Moissonneurs. Opposés à l’organisation Cerberus, ils seront rejoints dans leur lutte par Gillian Grayson, une jeune biotique qui cherche à se venger de l’Homme Trouble, qu’elle pense être responsable de la mort de son père.

Ecriture molle, manque de rythme, twist scénaristique que l’on voit venir dès les premiers chapitres, Dissimulation est malheureusement une lecture dispensable.

Les romans de l’ère Andromeda

La Révolte du Nexus

Jason M. Hough et K. C Alexander sont aux commandes de ce roman paru en 2017. Malgré une écriture correcte et une intrigue sympathique, il peine à fédérer, faute à un manque de charisme des personnages principaux.

Côté histoire, des colons endormis depuis plusieurs siècles arrivent au cœur de la galaxie d’Andromède. Mais à leur réveil, leurs espoirs de nouveau foyer disparaissent. Turiens, Galariens, Asari et Humains se retrouvent soudain face à des menaces qui dépassent leur imagination.

Le Nexus, cœur de la nouvelle colonie humaine, a subi une attaque avant même l’arrivée des arches. Nous suivrons la chef de sécurité Sloane Kelly qui doit rétablir l’ordre dans la station et identifier au plus vite la nature de la menace qui pèse sur ses résidents. Son échec condamnerait toute l’Initiative Andromeda.

Initiation

Avec N.K. Jemisin et Mac Walters (auteur principal des jeux depuis Mass Effect 3) aux commandes, ce roman est bien plus réussi que son prédécesseur (exception faite de sa jaquette absolument immonde).

Faisant figure de préquelle à Andromeda, nous suivons ici l’épopée de Cora Harper. Membre de l’unité d’élite Asari des Filles de Talein, avec pour mentor Nisira T’Kosh, Harper est une combattante hors du commun. Elle aura pour mission de retrouver des informations confidentielles sur l’Initiative Andromeda qui ont été dérobées par un mystérieux ennemi. Elle ne pourra faire confiance à personne, pas même à celui qui l’a recrutée : Alec Ryder.

Annihilation

Livre de Catherynne M. Valente et N. K. Jemisin paru en 2018 (sans traduction française officielle à l’heure actuelle), ce roman nous amène à suivre Keelah Si’yah une Quarienne qui doit veiller sur l’arche de son peuple en route vers la galaxie d’Andromède.

Avec 20 000 colons de plusieurs races dont les Drell, Elcor et Butariens à bord, l’arche représente un symbole d’espoir pour toutes ces races. Cependant, lors d’une vérification de routine les Quariens découvrent que de nombreux colons Drell sont morts dans leurs cryopodes ainsi que la présence d’un agent pathogène. La maladie se répand à bord, alors que de nombreuses défaillances techniques apparaissent.

Il ne s’agit pas d’un accident, mais d’un sabotage. Le coupable est à bord et Keelah Si’yah tâche de le retrouver.

Changement de ton pour ce volume, avec une approche en forme d’enquête policière. Le ton est accrocheur, et le suspense est de mise. Une petite réussite.

Les comics : des bulles et des images

Mass Effect : édition complète

Sortie aux USA en novembre 2020, cette compilation regroupe tous les comics de la saga Mass Effect, de la trilogie Shepard à Andromeda. Plus de 800 pages pour un prix tout à fait abordable (aux alentours de 35 €), cette édition est un véritable bonheur pour les fans.

L’édition comporte les comics suivants : Mass Effect: Redemption 1 à 4, Mass Effect: Evolution 1 à 4, Mass Effect: Invasion 1 à 4, Mass Effect: Homeworlds 1 à 4, Mass Effect: Foundation 1 à 13, et Mass Effect: Discovery (Nouveau Monde) 1 à 4.

Vous pouvez trouver ces comics publiés individuellement en français chez Delcourt et Panini Comics. Toutefois, si vous parlez un tant soit peu anglais, jetez vous plutôt sur cette compilation.

Les différents arcs narratifs couverts par ces comics sont tellement vastes qu’il est difficile de les résumer en quelques lignes. Vous suivrez Liara alors qu’elle fait équipe avec le Drell Feron pour récupérer le corps du commandant Shepard, découvrirez les origines de l’Homme Trouble dans un récit digne des meilleurs films noirs, et verrez également Aria défendre la station spatiale Omega contre les forces de Cerberus. Cerberus aura la part belle dans cette collection, puisqu’on y explore aussi les conflits internes à l’organisation et la vie de ses agents.

Ce volume contient également des histoires inédites concernant Garrus, Tali’Zorah et Wrex, ainsi que la série Discovery qui met au centre du récit le soldat turien Tiran Kandros.

Le film d’animation : Mass Effect Paragon Lost

Mass Effect : Paragon Lost est un film d’animation sorti en 2013 en France et centré sur le Lieutenant James Vega, un des héros de Mass Effect 3.

Le but de l’anime est de mettre en lumière le passé du personnage, et de lui donner plus de corps. On croisera dans ce film d’animation des visages bien connus tels que Liara, Tali et Wrex entre autres. Mis en chantier au moment de la sortie de Mass Effect 3, ce projet a été encadré par les pontes de BioWare, et confié aux studios FUNimation et Production IG (Ghost in the Shell 2: Innocence, The Prince of Tennis, xxxHolic : Le songe d’une nuit d’été).

Produit plutôt respectueux du matériau d’origine, Paragon Lost est un animé très correct, bien que l’animation soit parfois bancale, et que le design des personnages soit un peu faiblard. Par contre, côté scénario, on est servi sur un plateau d’argent. Le thème des choix que l’on doit faire (cœur des mécaniques des jeux Mass Effect) est superbement tricoté tout au long de l’anime. Les choix de Vega sont similaires à ce que l’on retrouve dans le jeu vidéo : tous ont des conséquences qui peuvent être cruelles ou inattendues, qu’ils semblent bon ou mauvais sur le coup.

Vega apprendra que faire des choix moraux est bien plus difficile que de prendre son arme et arroser le monde entier de balles. La fin du film est d’ailleurs un magnifique hommage aux choix conciliants et pragmatiques de Mass Effect.

Mass Effect est une licence extrêmement riche, avec un lore vaste et passionnant. À l’aube de sa résurrection grâce à Mass Effect Legendary Edition, les rumeurs d’une adaptation en film avec un certain Henry Cavill dans le rôle de James Vega continuent à fleurir sur la toile.

Que les fans rongent leur frein, il ne reste plus que quelques jours à patienter avant la libération.