Un jeu de sport Mario se profilerait, pourvu qu’il se remette au foot !

Tirer sur l’ambulance ne nous amuse guère. En toute sincérité, on préférait l’époque où Mario était plombier. Au moins, à l’époque, les jeux de sport dans lesquels lui et sa clique se tiraient la bourre étaient plus fun. Avez-vous connu l’équilibre et la sensation de progression des RPG Mario Golf et Mario Tennis sur Gameboy et Gameboy Advance ? Le fun d’une partie de Mario Slam Basketball ou mieux, la jouissance que procure la série des Mario Strikers ? Nous, oui, et malheureusement, Mario Tennis Aces et Mario Golf: Super Rush sont loin d’avoir eu le même impact sur nous.

En vrai, les jeux de sport Mario sont tellement décevants de nos jours qu’on ne s’extasie plus que quand on retrouve le plombier derrière un sport et ce ne sont pas les scores de vente des jeux Switch évoqués plus haut, ni même ceux de Mario et Sonic au JO de Tokyo, qui vont nous contredire. Et pourtant, en dépit de tout cela, il semblerait que Nintendo, dans son entreprise de dépoussiérage, prévoirait de remettre son ex-plombier au sport. En tout cas, c’est ce que semblent indiquer les dernières rumeurs.

Oui, oui, des rumeurs, encore, mais que voulez-vous ? Quand Big N fait de la rétention, vous savez très bien que c’est les fans qui ont des fuites. Et, une fois encore, c’est ce qui se passe ici. Les pronostics qui vont suivre viennent de Zippo, un internaute qui, mine de rien, a de la bouteille en matière de fuites et rumeurs. Et c’est dans une série de posts consacrés à ses vœux pour l’année démarrant que ce dernier aurait partagé bruits de couloir et prédictions, l’un d’entre eux concernant un possible retour au stade pour le héros bedonnant.

Mais pour quoi faire ? Du tennis encore ? Apparemment, pas cette fois. D’après ses conclusions, le dernier tenant de ses sources que Bandai Namco serait chargé du développement du titre, il pourrait bien s’agir d’un RPG/animé avec des waifus nouveau jeu de foot ou de baseball. Pourquoi ? Toujours d’après lui, tout simplement parce que l’éditeur était responsable des modes football et baseball de Mario Sport Superstars (jeu moyen parce que superficiel sorti sur 3DS). Et, si son avis doit compter un peu plus, il estime que c’est autour du sport qui se joue avec une batte de récolter de l’attention.

Vous y croyez, vous ? Nous, bof. Déjà, le baseball, ça fait rêver quelqu’un ici ? Ce sport est bien implanté aux USA et au Japon, mais la popularité de ce sport reste très localisée et on imagine mal un tel titre rivaliser avec les autres du top 50 de la Switch. Le foot alors ? Indéniablement, un cheval sur lequel nous trouvons plus de raisons de parier. En effet, cette année, le Qatar accueille la Coupe du Monde. La discipline devrait naturellement profiter d’un coup de projecteur international, l’occasion idéale pour Mario d’enfiler ses crampons et pour Nintendo d’empiler de la maille. Et pourtant, même si les étoiles semblent s’aligner derrière ce projet, on ne rêve toujours pas.

Pourquoi ? Parce que quel que soit le jeu de foot que pourraient nous pondre Nintendo ou Bandai Namco, il ne sera jamais de la trempe d’un Mario Strikers. Mario Strikers, et plus principalement l’épisode Wii de 2007, était l’exemple même du jeu fun. Nintendo cherchait à faire briller la Wii grâce à ses gimmicks et sa console avec des expériences multijoueurs à une époque où la concurrence privilégiait plutôt les expériences solo. Pari tenu. Bien sûr, le titre avait des défauts. Le contenu était maigre et les personnages déséquilibrés, mais le fun était instantané, notamment grâce à l’approche arcade, mais aussi le feeling bourrin, aussi anormal pour un jeu Big N que jubilatoire.

Profitons donc de cette opportunité pour adresser un message au géant : Nintendo, si tu nous entends du sommet de ta Tour d’Ivoire, nous voulons que tu saches que nous ne demandons pas forcément un Mario Striker. Ce qu’on attend d’un jeu de sport avec Mario, déjà, c’est du soin, de l’amour pour les personnage et l’univers, une prise en main intuitive et instantanément fun qui ne repose pas sur des gimmicks s’épuisant au bout de trois parties (comme dans ton Mario Golf: Super Rush). En bref, on attend des jeux avec une âme (donc si en fait, un Mario Strikers, ce serait vraiment super). À bon entendeur !