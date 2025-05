Mafia: The Old Country – Le voyage en Sicile est prévu pour août

Annoncé il y a quelques mois, on aurait pu s’inquiéter pour le sort Mafia: The Old Country face au mastodonte GTA VI. Alors que le parrain est reporté à 2026 et n’empiètera plus sur les platebandes des nouveaux venus, on découvre un nouveau trailer pour le prochain opus de Mafia. Nous avons donc rendez-vous dans la Sicile des années 1900 le 8 août prochain.

Cette bande-annonce nous en montre un peu plus sur l’univers de Mafia: The Old Country. Ciao les États-Unis et la Grande Dépression : nous incarnerons cette fois-ci un jeune sicilien au début du vingtième siècle. Enzo tentera de se faire une réputation dans la famille de Don Torrisi. Ce sont principalement les séquences d’action qui nous sont montrées ici, entre courses-poursuites à cheval, combats au couteau et scènes d’infiltration.

Mais c’est surtout dans la vidéo de présentation des développeurs qu’on en apprend davantage. Nick Baynes, président de Hangar 13, explique que Mafia: The Old Country sera une expérience cinématographique et linéaire. David Ismailer, président de 2K, a également renchérit en disant qu’il pensait qu’il existait un public pour « des histoires qui ne demandent pas un investissement massif en temps ».

Un retour aux sources pour la saga Mafia ? Après un passage par l’open world dans le troisième opus, The Old Country semble se rapprocher davantage de la recette des débuts de la saga. La durée de vie « plus courte » (par rapport à quoi ?) du jeu pose tout de même question : on peut certes espérer un accent mis sur la qualité de la narration, mais certaines mauvaises langues disent déjà que c’est un argument utilisé pour masquer un manque d’implication (et de moyens) éventuel dans le développement du titre.

Enfin, notons que le jeu sera vendu pour une cinquantaine d’euros en édition classique. Un « petit prix » sans doute justifié par la durée du vie annoncée de ce prequel. Il faudra débourser dix euros supplémentaires pour se procurer les version deluxe et obtenir des objets en plus (armes, tenues, voitures…). Mafia: The Old Country sera disponible à partir du 8 août sur PC, PlayStation 5 et Xbox.