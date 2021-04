[Rumeurs] Mafia 4 – Premières informations, lieux et héros

Les dernières fuites qui sont parvenues jusqu’à votre rédaction favorite laissent entendre que le jeu Mafia 4 serait actuellement bel et bien en développement. Petit concentré d’infos pour vous chers amis mafiosi.

Il y a presque un an jour pour jour sortait la trilogie Mafia dans une belle édition remasterisée sur consoles et Pc. De quoi raviver la flamme du gangster qui sommeille en nous. Les villes fictives de Lost Heaven, d’Empire Bay, et New Bordeaux n’ont plus de secrets pour vous ? Il semble que 2K ait écouté vos prières, et ait mis en chantier une suite à cette trilogie de l’âge d’or du crime organisé.

Mafia est une série qui a toujours fourni une galerie de personnages soigneusement écrits, que ce soit Tommy Angelo au sein de la famille criminelle de Salieri dans le premier opus, Vito Scaletta (Mafia 2) ou Lincoln Clay dans le dernier épisode en date. On peut donc s’attendre à avoir affaire à un jeu avec une forte composante narrative, et à l’ambiance Incorruptibles incomparable (jolie allitération n’est-ce pas?).

Le prochain Mafia 4 n’a pas encore été annoncé officiellement par l’éditeur 2K Games, mais on peut supposer qu’il est actuellement en cours de développement, malgré le succès en demi-teinte de Mafia 3. Aujourd’hui, quelques détails sur le jeu nous sont parvenus grâce à une fuite provenant de Reddit.

Première information de taille, Mafia 4 se déroulerait à Las Vegas. Il est probable que le nom de la ville soit changé (Saint Fortuna é été évoqué), comme 2K Games nous y a habitué.

Second point d’importance : il semblerait que le jeu vous place dans la peau d’un flic véreux, dénommé Hain, impliqué dans une sombre histoire d’escroquerie au jeu. Un second personnage jouable serait un juge dont aucun détail n’est encore connu.

Gardez à l’esprit qu’il n’y a pas grand-chose de solide dans ces leaks, il s’agit essentiellement de quelques rumeurs, même si tout laisse penser que ces fuites sont effectivement légitimes. Il est préférable de rester prudent, et nous ne manquerons pas de vous tenir informé quant aux moindres mouvements de ce Mafia 4.

Et vous, qu’attendez-vous de cette suite ? N’hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires.