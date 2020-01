Lost Words – Beyond the Page se la raconte dans un trailer

Avec Lost Words, nous allons jouer au fil des pages.

Déjà réputé dans l’industrie, lauréat d’une douzaine de titres glanés au sein de festivals et conventions, Lost Words – Beyond the Page se dévoile au grand public dans un trailer publié à l’occasion des New York Game Awards. Jeu de plateformes en 2D avec des éléments de puzzle game, Lost Words met en scène Izzy, une jeune fille qui rêve d’aventures, et qui sera amenée à parcourir le monde d’Estoria en pourchassant le dragon qui a attaqué son village. Un jeu en forme de roman d’apprentissage, qui empruntera d’ailleurs beaucoup au genre romanesque.

Car le titre du soft est bien Lost Words (les mots perdus) et non pas Lost Worlds (les mondes perdus), comme on est tenté de le lire au premier coup d’œil. Une confusion probablement savamment entretenue avec le classique de Conan Doyle, plusieurs fois adapté au cinéma et synonyme de grandes aventures ! La jeune héroïne de Lost Words est en effet apprentie romancière, et consigne tout dans son journal, qui jouera une part importante dans l’aventure. Selon ses rédactions, les événements pourront prendre des directions différentes ; mais également, il s’agira de littéralement jouer avec les mots pour aider Izzy à traverser certaines situations (on imagine un gameplay hérité de Baba is You, mais il faudra vérifier sur pièce…).

Et pour rester sur le thème de l’écriture, l’autrice de Lost Words est l’un des arguments de poids du jeu, puisqu’il s’agit de Rhianna Pratchett, fille du grand Terry Pratchett (auteur des mythiques Annales du Disque-Monde), et surtout autrice de l’excellent mais trop sous-estimé Heavenly Sword, ainsi que d’Overlord ou de Mirror’s Edge, parmi d’autres titres…

Un jeu décidément plein de promesses, qu’on est impatient de découvrir. Il n’y aura d’ailleurs plus longtemps à attendre, puisque le jeu est annoncé pour le printemps de cette année sur tous support, PlayStation 4, Xbox One, Switch, et PC.