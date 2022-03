Lost Ark – Bannissements de bots, de l’espoir pour les files d’attente ?

Alors que Lost Ark continue d’asseoir son succès en Occident en enregistrant des pics de joueurs, les développeurs ont annoncé qu’ils s’occupaient des problèmes de bots que les joueurs rencontrent actuellement. Cette annonce fait suite à l’annonce d’une mise à jour apportant du nouveau contenu, et les développeurs ont pris à coeur de corriger les problèmes de qualité de vie des joueurs.

Prenant très aux sérieux ces problèmes qui nuisent à l’expérience du jeu, les développeurs ont déclaré bannir plus d’un million de comptes de bots. Ils ont également expliqué qu’ils travaillent à l’amélioration des outils de modérations afin de surveiller ces fameux spammeurs et de prendre les mesures nécessaires. Au-delà de spammer dans le chat, des rapports d’utilisateurs expliquent que ces bots exploitent de bonnes zones d’apparition d’ennemis, et font des quêtes en chaîne, pour du farming à outrance.

En attendant de pouvoir masquer de façon permanente les spammeurs dans le chat, des filtres sont disponibles pour éviter ces indésirables qui ont tendance à compliquer le processus de constitution d’un groupe pour faire les donjons en rendant illisibles et inutiles les discussions dans le jeu.

Cette gigantesque vague de bannissements s’inscrit dans une stratégie active et continue pour lutter contre les bots, les tricheurs et les comportements nuisibles sur le jeu. Le « botting » est quelque chose de récurrent sur les MMO, d’autant plus que Lost Ark étant gratuit, le titre devient une cible facile et surtout, même s’ils sont bannis, ils ne perdent pas leurs investissements. Le même phénomène a été remarqué sur New World, le MMORPG d’Amazon mais de manière moins exponentielle puisque ce dernier est payant.

Les développeurs préviennent cependant qu’il est possible qu’une portion de joueurs puissent être considérés par erreur comme étant des bots. Dans le cas où cela vous arriverait et que vous jouez avec « sincérité » sans « modifier » le gameplay du jeu, alors il ne faut surtout pas hésiter à soumettre un ticket sur le site d’assistance de Lost Ark.

Si cette action va permettre de nettoyer le jeu, elle va surtout nettoyer et libérer les serveurs surchargés notamment en Europe. De quoi ravir les joueurs qui, d’un n’auront plus à subir ces comportements et de deux, ne devront plus attendre pour se connecter.