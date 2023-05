Lords of the Fallen annoncé pour le 13 octobre 2023

Nous ne sommes pas forcément des experts du marketing mais il faut reconnaître qu’il y a des choses qui dépassent tout entendement ; ainsi, Lords of the Fallen 2023 porte le même nom que la version de 2014. Allez comprendre ! Certes, ce n’est pas la première fois que cela se produit dans l’histoire du jv. Cependant, dans un laps de temps aussi court, cela semble aussi facétieux que malhabile ! Voyez plutôt : afin de bien différencier les 2 œuvres, il fut à la base décidé de nommer le jeu next-gen THE Lords of the Fallen, histoire de bien comprendre. Tout cela est désormais caduque ! Bref, de quoi parle-t-on ? Eh bien, afin de bien saisir le tout, le Lords of the Fallen « d’origine » est une production du studio Deck 13, avalé depuis par la structure Focus Home Interactive, du genre « action/RPG sauce Soulslike ». En dépit de toute notre tendresse, le projet était terriblement bancal entre level-design plat, lenteur handicapante et direction artistique au mieux foireuse. L’échec critique explique probablement la migration vers une autre licence, bien meilleure, qui donnera 2 épisodes nommés The Surge. Tout cela est bien sympathique mais nous sentons venir, chers lecteurs, poindre en vous une question essentielle : « alors qu’en est-il de ce nouveau cru ? »

Ô surprise, et non des moindres, le développement de cette suite spirituelle/reboot est confié à la toute nouvelle équipe d’Hexworks, qui naquit en 2020, composée de vétérans du média venus d’Espagne, de France, de Roumanie, d’Allemagne et on en passe ! Une pluralité qui donne le tournis mais qui promet un véritable bond qualitatif, comme le démontre la dernière vidéo de présentation qui rassure sur tous les points. Bestiaire, sensations, mystères…le cocktail promet d’être le fruit d’une savoureuse alchimie. Une manière de laver l’affront passé afin de se mesurer aux mastodontes tout en écartant les plus petits essais qui auront maintes fois tenté de retrouver la formule des bébés monstrueux de From Software.

Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, 3 éditions seront disponibles (Standard, Deluxe et Collector), ce qui ravira sûrement les amateurs atteints de collectionnite aïgue ! Quant au contenu du jeu en lui-même, nous sommes en droit d’espérer du lourd au regard des dernières annonces même si la prudence reste de mise.

Délaissant le désormais démodé cross-gen, Lords of the Fallen est prévu pour le 13 octobre 2023 sur PS 5, Xbox Series et PC.