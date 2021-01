Lords of the Fallen 2 sort de l’ombre avec un nouveau logo

Après plusieurs années sans avoir de nouvelles concernant le développement de Lords of the Fallen 2, CI Games a finalement dévoilé le logo du titre sur son compte officiel Twitter. Le studio polonais nous annonce également quelques points de gameplay qui vont changer par rapport au premier opus. Toujours selon CI Games, il sera le plus grand projet sur lequel ils ont pu travailler.

Lords of the Fallen 2 aura droit à un système de combat retravaillé pour être plus exigeant et plongera la licence dans la dark fantasy, de quoi le rapprocher encore plus de la série des Souls. Un point qui, pour le moment, nous déçoit un peu puisque le premier volet nous avais surpris par sa distance avec la saga emblématique du studio FromSoftware. Cependant, les amateurs de défis devraient être ravis par la modification du système de combat et prendront plaisir à se relever après chaque défaite afin de venir à bout des différents ennemis.

Après les nombreux problèmes liés au développement du jeu, nous sommes heureux de pouvoir enfin nous préparer mentalement à la sortie de ce nouvel épisode. Lords of the Fallen 2 est développé par Hexworks, un studio fondé l’année dernière par CI Games, et vise une date de sortie pour 2022. De plus, le studio souhaite créer une véritable licence autour de l’univers et on espère que ce second volet sera à la hauteur du premier.

Pour le moment, le studio n’a communiqué aucune date de sortie précise concernant Lords of the Fallen 2 qui devrait être disponible sur PS5, Xbox Series et PC. Ce second opus est susceptible de sortir également sur PS4 et Xbox One, cependant plus la date de sortie s’éloigne et moins il aura de chance d’être disponible sur cette génération de consoles. En attendant les prochaines annonces, nous ne pouvons que vous conseiller de vous essayer à la première partie de cette nouvelle licence débutée en 2014.