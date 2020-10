Live A Live en route vers une première occidentale ?

Live A Live s’est offert un direct pour son 26ème anniversaire, mais seuls les joueurs décideront de l’avenir de la licence.

Live A Live… En voilà une licence que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, d’autant plus en Occident, car cette dernière n’y a jamais vu le jour, à l’instar de tout un tas de J-RPG des années 90. On pense naturellement à Seiken Densetsu 3 dont nous aurons dû attendre le remake pour le voir débarquer chez nous, ou encore à la série des Romancing SaGa, dont les deuxième et troisième opus seulement auront réussi à se frayer un chemin vers l’Ouest en 2017 et 2019.

Si aujourd’hui ces titres peuvent sembler désuets et ne pouvant intéresser qu’une frange très fine des joueurs de 2020, il faut bien se dire qu’en leur temps, ils n’étaient ni plus ni moins que la crème de la crème du genre J-RPG. En exportant ces jeux chez nous aujourd’hui, il faut bien comprendre que ce n’est certainement pas par ambition économique, tant le public visé en Occident est de niche. Mais l’exportation de ce pan de la culture nipponne, à côté duquel nous sommes malheureusement passés durant les années 90, est déjà en soi une excellente chose, nous permettant de découvrir certaines de ces œuvres de manière officielle, et non par de l’émulation couplée à une fantrad.

Live A Live fait lui aussi partie de ces jeux qui pourraient bien bénéficier d’une seconde jeunesse, que ce soit par le biais d’une suite, d’un remaster ou même d’un remake si l’argent de la production suit le courant des ambitions des développeurs. Ces derniers sont d’ailleurs, lors d’un direct à l’occasion du 26ème anniversaire, revenus avec nostalgie sur ce titre très ambitieux pour l’époque, qui vous permettait de jouer sept personnages différents, à des époques différentes, pour tout autant d’histoires uniques.

Là où les autres J-RPG de l’époque proposaient une seule et unique aventure, Live A Live sortait complètement du lot, et avait pour le coup bénéficié d’un soin tout particulier, avec des noms toujours très connus sur son développement comme la compositrice Yoko Shimomura (Kingdom Hearts, Legend of Mana), ou encore Takashi Tokita (Final Fantasy IV, Parasite Eve). Mais si vous souhaitez en apprendre un petit peu plus sur ce titre bien méconnu, on vous laisse ci-dessous entre les mains de Florent Gorges, qui nous en parlait en 2014 lors de l’un de ses épisodes de Les Oubliés de la Playhistoire.

Takashi Tokita, le directeur derrière Live A Live, a profité du direct anniversaire afin de faire savoir aux fans qu’un avenir était toujours possible pour cette licence endormie, mais qu’il ne tenait qu’à eux de revendiquer leur enthousiasme pour que les choses se mettent en marche. Ce genre “d’appel aux fans” est toujours un peu trouble, et nous ne savons jamais vraiment si au moment de ces annonces, le projet en question n’est finalement pas déjà dans les tuyaux. Pour autant, nous vous invitons à vous manifester sur les réseaux de Square Enix dans le cas où cette licence ferait toujours battre votre petit cœur de gamer.

Pour finir, terminons en beauté avec une petite surprise qui se trouve au milieu de la vidéo ci-dessous. Pour les amateurs d’OST, ce direct était aussi l’occasion de découvrir ou de redécouvrir, pour certains, un concert de 2019 reprenant certains morceaux emblématiques du jeu (début à partir de 41:00), et en ce qui nous concerne, notre coup de cœur va au solo de saxophone sur le morceau Knock You Down !, un délice.