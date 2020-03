Trials of Mana se met à l’essai avec une démo dès demain

Une version de démonstration du remake de Trials of Mana sera disponible dès demain sur les stores.

Décidément, Square Enix est sur le pied de guerre en ce moment. Pourtant, bien occupé à préparer l’arrivée de l’attendu remake de Final Fantasy VII, il n’en oublie pas de faire la communication autour d’un autre de ses remakes : celui de Trials of Mana. Effectivement, ce titre prévu pour paraître 10 jours après la sortie des aventures de Cloud, (soit le 20 avril si aucun de ces titres n’est reporté) est présenté une énième fois par le biais d’un trailer, le dernier pour celui-ci d’ailleurs.

Publié par la branche japonaise de l’éditeur directement sur YouTube, cet ultime trailer devrait être le coup de grâce pour ceux qui l’attendent avec impatience. Et quelle bande-annonce ! Sur fond de musique tantôt heroic-fantasy, tantôt punchy, on y revoit nos héros mais découvrons des personnages, bons et malfaisants, des décors envoûtants, et de nombreux phases d’action comme des combats contre des boss titanesques. Un bon programme en perspective qu’on pourra découvrir le 20 avril. Quoique…

Oui, le titre de l’article ne trompe pas et si vous suivez des vidéastes spécialisés sur YouTube ou d’autres plateformes, il y a de fortes chances que vous le sachiez déjà, mais vous aurez la possibilité de prendre un avant-goût de cette aventure manette en main quand sortira la version de démonstration du jeu. Cette démo ne devrait pas être trop longue à attendre puisqu’elle sera disponible dès demain (mercredi 18 mars) sur les stores de la PlayStation 4, de la Nintendo Switch et même sur Steam. De quoi occuper les pouces des joueurs qui ont peur de s’ennuyer pendant ce couvre-feu général.

Hâte de vous y mettre ? Pour nous, c’est le cas ! Trials of Mana sortira donc sur PC, PlayStation 4 et Nintendo Switch le 20 avril, enfin, s’il n’y a pas de report d’ici là !