Little Witch Academia – Le jeu de course VR arrive enfin pour nous faire rêver !

Un jeu VR en course de balai, ça vous tente ? Little Witch Academia est à l’origine un film d’animation créé le 2 mars 2013 par Yoh Yoshinari. La licence met en scène de jeunes apprenties sorcières dans leurs vies de tous les jours, et peut être grossièrement qualifié de mix étrange entre My Hero Academia et Harry Potter. Little Witch Academia avait déjà eu son adaptation avec l’opus “Chamber of Time” sorti sur PS4 et PC, mais malgré le fait que le jeu n’avait pas suscité grand intérêt auprès des fans, UNIVRS en remet une couche en nous proposant cette fois-ci un jeu en réalité virtuelle : Little Witch Academia: VR Broom Racing.

Initialement prévu pour printemps 2020 au Japon, le jeu a été repoussé jusqu’en 2021. Mais une date de sortie a bien été prononcée, et il sortira donc le 15 Juillet 2021. Le jeu, tout d’abord lancé sur Oculus Quest, a pour ambition d’être une vraie expérience pour les joueurs. Après une campagne solo, vous aurez le droit de vous plonger dans une aventure multijoueur magique, cross-platform qui plus est, de quoi remplir l’espace de jeu en ligne.

Rappelons le, Little Witch Academia: Broom Racing a été financé par une campagne Kickstarter qui s’est élevée jusqu’à hauteur de 8 111 082 ¥ (environ 600 000 euros) donc les fans attendent clairement que le jeu VR de la licence remplisse les promesses qui ont été faites jusqu’alors.

Un tour sur le trailer de sortie du jeu s’impose afin de savoir ce qui nous attend réellement dans Broom Racing. Au niveau des courses, ce qu’on peut clairement retenir, c’est qu’on sera guidé par ces cercles bleus qui baliseront notre course, en espérant que cela n’entache pas le sentiment de liberté que veut nous faire ressentir le jeu. On va aussi pouvoir recruter plusieurs personnages au fur et à mesure (Akko, Lotte, Sucy…). La customisation de notre balai magique, qui sera notre plus loyal compagnon dans cet aventure, sera aussi possible ! Espérons que la customisation ne sera pas qu’esthétique mais aussi au niveau du gameplay.

Ce qui est clair, c’est que le jeu ne manque pas d’audace, attendons de voir ce qui nous attend réellement dans Little Witch Academia: Broom Racing, le 15 juillet 2021.