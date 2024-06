League of Geeks appuie sur pause

Nouvelle victime de la crise qui frappe l’industrie du jeu vidéo, le studio indépendant australien League of Geeks annonce à son tour suspendre son activité. Dans un communiqué, les cofondateurs Trent Kusters, Blake Mizzi, et Ty Carey se sont exprimés sur l’avenir de leur société et des jeux de son catalogue.

La nouvelle n’étonne qu’à moitié : dans un contexte économique morose, League of Geeks avait déjà dû se séparer de plus de la moitié de ses équipes fin 2023, entraînant au passage l’arrêt du développement de Jumplight Odyssey, dont l’accès anticipé avait ouvert à peine quelques mois auparavant. En février 2024, la sortie de son jeu de stratégie Solium Infernum aurait pu remettre du beurre dans les épinards, mais en dépit d’un bon accueil critique les ventes ne se sont pas montrées à la hauteur. La décision du studio est donc l’issue logique de l’année écoulée.

Bien que l’avenir de League of Geeks reste plus qu’incertain, il n’est pas pour l’heure question de fermeture définitive. Dans tous les cas, ses jeux déjà sortis resteront disponibles. Ainsi, Armello sera maintenu et son adaptation en cours en jeu de plateau ne sera pas affectée, étant entre les mains de King of the Castle Games. Solium Infernum devrait encore recevoir quelques mises à jour, bien qu’il ait été annoncé que ses faibles revenus ne permettront pas de financer de futurs contenus additionnels.

Quant au devenir de Jumplight Odyssey, il reste un gros point d’interrogation. Les fondateurs de League of Geeks ont annoncé espérer le faire sortir d’accès anticipé dans l’année à venir, mais le projet semble un peu optimiste. Ils ont en tout cas admis que, faute d’investisseurs, la version qui serait finalement publiée ne pourrait pas être à la hauteur des attentes initiales. En contrepartie, la bande originale du jeu sera prochainement mise en ligne gratuitement sur les boutiques en ligne.