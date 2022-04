La Guerre des Pixels, quand le monde joue ensemble

Impossible d’être passé à côté de cet événement qui aura occupé tout l’espace médiatique (y compris politique). La désormais célèbre Guerre des Pixels, ou Pixelwar dans la langue des perdants, aura tenu en haleine tout un pays en créant un idéal du jeu vidéo multijoueur.

Créé à l’origine comme une expérience sociale sur Reddit, le r/place n’a pas déçu son monde pour sa deuxième édition. Ouverte pour la première fois il y a 5 ans, l’expérience repose sur un concept simple : n’importe quel utilisateur peut poser un pixel toutes les 5 minutes. Assez anecdotique à l’époque, le phénomène a pris cette année une ampleur folle grâce notamment aux streameurs désireux d’apposer leur patte artistique sur ce grand projet du net.

Chaque communauté y va de son petit artwork en pixel art. Des compositions très variées allant d’Hollow Knight au FC Liverpool, en passant par Star Wars et qui ont petit à petit fait place à des représentations artistiques de pays et de leur culture. L’Allemagne et Haribo, l’Italie et la pizza, il y en a eu pour tout le monde.

Et évidemment, quand il y a une occasion de se montrer, la France n’est jamais très loin. Dirigée par Kameto, streameur phare du Twitch FR et CEO de la Karmine Corp, la commu’ française va se lancer dans la création la plus grande possible, parce que… Parce que la France.

Une prise de place qui ne sera évidemment pas du goût de tout le monde, et notamment de la communauté espagnole représentée par Rubius et par un Ibai qui, en l’absence d’EUM, n’a visiblement pas grand chose à faire. Sa réaction ne se fait d’ailleurs pas attendre puisqu’il envoie des raids d’espagnols pour retirer les pixels posés par les français à la sueur de leurs mains.

Un début de conflit s’installe donc, et très vite la commu’ FR s’en va dépêcher les cadors du game que sont les Inoxtag, Amine, Etoiles, etc. Autant de forces vives présentes sur le pont qui permettront à l’imposant drapeau français de tenir bon malgré les assauts répétés d’Ibai, Rubius et leurs nouveaux copains américains.

C'était assez fascinant de suivre le #pixelwar sur r\place avec l'arrivée des streamers français. Voici un petit timelapse de la région sud-ouest qui résume un peu ces derniers jours. Merci Kamel @Kammeto ! (regardez les régions de conflit dans le 2ème tweet⬇️) pic.twitter.com/fDBPSzutGG — Mehdi Moussaïd🚶‍♂️🚶‍♀️ (@Mehdi_Moussaid) April 5, 2022

Malheureusement pour ces derniers, il leur sera impossible de reprendre le territoire français grâce notamment à un Amiral Kameto des grands soirs, qui arrivera, à l’aide de ses copains streameurs, à organiser un équipage de plusieurs centaines de milliers de participants. Une histoire qui finira bien pour la team cocorico, avec une fessée magistrale infligée à un Rubius encore sous le choc d’un Louvre construit en 20 secondes, la France, victorieuse, a son heure de gloire.

Une Guerre des Pixels qui aura donc tenu son monde en haleine le temps d’un instant, et créant par la même occasion l’un des jeux vidéo les plus atypiques de ces dernières années. Un jeu qui nous aura laissé créer notre propre histoire à partir de rien, de créer à plusieurs ce qui aurait été impossible de faire seul, et de ne nous faire vivre ensemble une expérience qui restera dans nos mémoires. Un pari réussi pour les créateurs.