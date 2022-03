Le mur invisible d’Elden Ring, simple troll ou pur génie ?

C’est la vidéo qui a fait le tour des réseaux la semaine dernière : taper une cinquantaine de fois dans un mur pour révéler un passage secret. Une surprise made in FromSoftware dans son dernier-né Elden Ring qui a complètement divisé notre chère rédaction sur l’intelligence de la chose. En effet, vos plumes habituelles en sont presque venues aux mains pour savoir si cette idée tirait du génie ou de l’indécence la plus totale. Et c’est compréhensible, car un troll de ce niveau réalisé sur un jeu aussi médiatisé pourrait être la porte ouverte au plus grand des n’importe quoi. Imaginez, devoir passer par la case internet pour apprendre qu’il est nécessaire de faire le moonwalk en marche arrière dans Breath of the Wild 2 pour pouvoir entrer dans une pièce secrète.

Néanmoins, ce n’est pas plus incongru que de devoir appuyer sur R1, R2, L1, R2, Gauche, Bas, Droite, Haut, Gauche, Bas, Droite, Haut pour avoir toutes les armes dans son inventaire. Car au final, le clin d’œil in game dans Elden Ring n’est rien d’autre qu’un faux cheatcode vous permettant de gagner 5 secondes tout au plus, donnant à la vacuité de sa création une inventivité certaine. Car oui, par cet effet de style vidéoludique, les petits fifous de FromSoftware montrent qu’ils ont compris à qui ils ont affaire en jouant avec eux, et en faisant ce qu’ils maitrîsent le mieux : l’expérience par les non-dits.

On y trouvera certainement un côté snob/élitiste, mais force est d’admettre que les développeurs nous auront appris et habitués à tout découvrir par nous-même, y compris leurs blagues. Une anecdote qui fait d’une certaine manière preuve de la relation assez intime entre l’équipe du jeu et sa communauté. Hélas, les private jokes ont de particulier leur talent pour exclure tout nouveau venu souhaitant participer à la fête. Alors quid du bien-fondé de ce fameux mur qui résume à lui seul finalement beaucoup de choses ?