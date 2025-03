Knights of the Old Republic Remake – L’arlésienne est de retour

Dans le monde du jeu vidéo, nombreux sont les projets dont on entend régulièrement parler, mais qui pour X ou Y raisons prennent tellement de retard qu’on en viendrait presque à douter de leur existence. Actuellement, on peut penser à Hollow Knight: Silksong, The Wolf Among Us 2 et bien évidemment à Star Wars: Knights of the Old Republic Remake. Annoncé en 2021 lors d’un Playstation Showcase, ce dernier vient enfin de redonner de ses maigres nouvelles. Oui, le projet KoTOR est toujours en développement chez Saber Interactive. Voilà, c’est tout, et c’est bien peu.

Cela faisait presque un an que nous n’avions pas eu d’update sur le très attendu remake de celui qui est encore régulièrement considéré comme le meilleur jeu Star Wars à date. Un silence largement assez long pour croire à une énième mort du projet, après des années marquées par des rumeurs de reports, de soucis dans le développement voire d’annulation pure et simple.

Le projet KoTOR est donc toujours en vie, mais l’inquiétude reste logiquement de mise chez les fans. Il faut dire que personne ne sait où en est réellement le développement. Ajoutons à cela que cette semaine, Saber Interactive a annoncé que ses équipes se sont lancées dans le développement de Warhammer 40K: Space Marine 3. Et au vu du succès phénoménal du précédent opus, on a tendance à penser que la majorité des forces du studio seront allouées aux aventures du capitaine Titus plutôt qu’au remake du titre de 2003.

En fait, plus le temps passe, plus on en vient à se demander si maintenir à flot ce projet Star Wars: Knights of the Old Republic Remake est réellement une bonne idée. Toutes les rumeurs ne font qu’entraver la confiance des joueurs sur le produit qui leur sera (peut-être) un jour délivré. Imaginez un peu le taulé si le résultat devait ne pas être à hauteur des attentes créées.

Et il y a de quoi s’inquiéter. Aucune image n’a été dévoilée depuis le trailer d’annonce en 2021, et entre temps, de bons jeux Star Wars ont vu le jour (la saga Jedi, Star Wars Outlaws), créant une concurrence et une comparaison qui n’existaient pas en 2003. Oui, Star Wars: Knights of the Old Republic est un jeu culte. Mais peut-être serait-il mieux d’en rester au stade de la nostalgie. Malheureusement, au vu des fonds sans doute déjà engagés, il est sans doute trop tard pour faire machine arrière.