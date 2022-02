Klonoa Phantasy Reverie Series ne sera pas une exclusivité Switch

Le moins que l’on puisse dire du dernier Nintendo Direct, c’est qu’il aura fait la part belle au recyclage. Une tempêtes de remakes, de suites, de portages, de remasters… Par conséquent, peut-on vraiment reprocher à Nintendo et Square Enix (et tout les autres) de nous resservir encore et encore la même soupe si nous continuons tous à faire la queue bêtement pour acheter ? Avec de tels comportements, il ne faut pas être surpris de voir que d’autres sociétés comme Ubisoft ou Bandai Namco tentent leur chance comme le confirment au sein de ce même Nintendo Direct Assassin’s Creed: The Ezio Collection ou même le titre à l’honneur : Klonoa Phantasy Reverie Series.

Pour rappel, derrière ce titre, Bandai Namco offre aux joueurs de découvrir ou de redécouvrir les deux volets des aventures de Klonoa (Door to Phantomile sur PlayStation en 1998, Lunatea’s Veil sur PlayStation 2 en 2001) pour le prix d’un seul. Et quoi de mieux que le premier Nintendo Direct (événement très attendu) pour mettre ces jeux sous les feux de la rampe (nécessaire vu la concurrence sur ce support) ? Ceci dit, ce que l’extrait n’annonce pas, c’est que ce personnage ne fera pas sa rentrée uniquement sur Switch mais également chez la concurrence.

Bonne nouvelle donc pour ceux qui préfèrent le jeu vidéo moins nomade, Klonoa Phantasy Reverie Series devrait, sans surprise, sortir aussi sur consoles PlayStation, Xbox mais aussi sur PC (via Steam). Seulement, probablement grâce à tous les deals qui unissent Big N. à Bandai Namco, la Nintendo Switch se voit offrir l’exclusivité temporaire avec sa sortie le 8 juillet 2022. Pour les autres, il faudra faire preuve de patience et attendre qu’une date soit officialisée (même si on imagine que Bandai Namco se sera arrangé pour le sortir avant Noël).

Êtes-vous séduit ? Allez-vous lui accorder sa chance ? Klonoa Phantasy Reverie Series est attendu sur Nintendo Switch le 8 juillet et sur tous les autres supports à une date ultérieure. On verra alors si ces jeux, appréciés sur leurs supports d’origine, auront souffert ou non du passage du temps.