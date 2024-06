KinnikuNeko: Super Muscle Cat – L’histoire d’un chat pas comme les autres

Cela n’échappera à personne, le titre dont nous allons parler dans les prochaines lignes possède les caractéristiques typiques du « WTF » à la japonaise. Et, pour cause, KinnikuNeko : Super Muscle propulsera son joueur dans la peau d’un personnage au corps du plus sculpté des bodybuilder couplé à un tête de chat.

Déjà sorti sur Steam, il y a quelques mois de cela (le 19 mars dernier plus précisément), le platformer 2D en scrolling horizontale développé par Kamotachi prend désormais la direction des consoles (PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et Switch) pour tenter ainsi de satisfaire le public en quête d’objet quelque peu particulier. Une recherche que KinnikuNeko pourrait donc bien combler avec son univers quelque peu excentrique.

Décrit comme un hommage aux animes des années 90, dans son esthétique très colorée avant tout, on y verra également (pour son héros sculpté et surtout pour son titre) dans ce KinnikuNeko une ressemblance des plus frappantes avec le manga paru dans les années 80, Kinnikuman. Œuvre, qui, par ailleurs, a également hérité d’une adaptation animée, que la France a notamment connu par l’entremise du Club Dorothée sous le titre de Muscleman.

Proche de l’anime donc, ce titre, cherchant encore une date pour son arrivée sur consoles, enverra les joueurs à la rencontre d’un scénario déjanté qui mettra ainsi en scène notre héros particulier (accompagné des ses fidèles acolytes Reita et Lemon) aux prises avec des envahisseurs venus du lointain espace. Une aventure qui s’annonce, derrière son côté humoristique (« un peu lourd » ?), plutôt fun, comme peut nous le montrer les images par exemple.

Semblant briller par son visuel et sa mise en scène, KinnikuNeko a l’air de posséder d’autres éléments pour séduire. D’une part, il apparaît comme particulièrement dynamique. Et d’un autre côté, il promet une certaine variété, proposant en outre divers mini-jeux ou phases différentes. Est-ce suffisant pour créer un titre digne ? En tout cas, les joueurs Steam ayant pu tester la formule sont d’avis assez favorable à son endroit.