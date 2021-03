Kaze and the Wild Masks – Ultime bande-annonce avant sa sortie

Kaze and the Wild Masks nous livre une dernière bande-annonce avant sa sortie dans quelques semaines. Au programme, de la plateforme qui fleure bon les années 90, des légumes enragés, et des masques dotés d’immenses pouvoirs. Ce dernier trailer, judicieusement nommé “Story Trailer”, nous permet d’en apprendre plus sur son histoire.

Plateformer indépendant édité par Soedesco et développé par PixelHive, le jeu made in Rotterdam vous fera endosser le rôle de Kaze, une lapine qui devra sauver son meilleur ami Hogo d’une étrange malédiction, et au passage libérer les paradisiaques Îles de Cristal du Chaos. Pour ce faire, elle pourra user des facultés spéciales que lui conféreront les fameux masques sauvages. Au nombre de quatre (tigre, requin, aigle et lézard), chacun aura son utilité dans ce monde onirique.

Véritable déclaration d’amour aux classiques de l’action et de la plateforme de l’ère Super NES/MegaDrive (choisissez votre camp), le titre vous rappellera les grandes heures de Kid Chameleon, Wonderboy et consorts. Ses graphismes colorés, son animation 2D très soignée et sa bande-son old-school ne vous laisseront pas de marbre si vous êtes sensible au genre.

La concurrence est rude dans le domaine des jeux de plateforme, et ce sur toutes les consoles. De Ori and the Will of the Wisps à Spelunky en passant par Celeste, et sans compter les rouleaux compresseurs Super Mario 3D World + Bowser’s Fury et Super Meat Boy Forever, il faudra que le titre prouve sa valeur pour gagner ses galons, et grimper sur le podium des meilleurs platformers.

Gageons que si la jouabilité se montre à la hauteur de l’habillage graphique, le voyage pourrait bien nous faire revivre les meilleurs heures de notre enfance. Mais saura-t-il s’imposer dans le cœur des joueurs (anciens et nouveaux) ? Kaze and the Wild Masks débarquera au format numérique le 26 mars 2021, et sur support physique le 25 mai 2021.