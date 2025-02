Devil May Cry avec Bayonetta ? Dites bonjour au Kamiya-verse !

Vous connaissez tous Bayonetta, Viewtiful Joe, Okami ou encore Devil May Cry ? Vous avez sans doute passé de nombreuses heures à sillonner ces différents univers riches et fantasmagoriques. Et vous avez assurément parcouru leurs aventures sur de nombreuses générations de consoles : de la GameCube, à la PlayStation 2 en passant par la Wii et la Xbox One. Mais saviez vous que Hideki Kamiya a un point de vue pour le moins particulier sur la cohérence de son lore ?

Hideki Kamiya est un nom bien connu dans le médium qui nous passionne : ayant longuement officié chez Capcom, le monsieur est également connu pour être l’un des fondateurs de PlatinumGames. Le controversé MadWorld, le spin-off tout à fait respectable Metal Gear Rising: Revengeance ou encore le décomplexé Vanquish, PlatinumGames aura su, au fil des années, marqué l’industrie du jeu vidéo au fer rouge.

Mais Hideki Kamiya est également le créateur de Viewtiful Joe, Bayonetta, Okami ou encore de Devil May Cry. Beat them up, exploration, plateforme, les différentes licences évoquées sont de magnifiques melting pots de genres qui ont su s’inscrire durablement dans l’imaginaire des joueurs.

En plus de cela, nombreux sont les joueurs à avoir remarqué certaines similitudes entre les protagonistes de ces séries : le caractère désinvolte et charmeur de Dante n’est pas sans rappeler celui de la sorcière Bayonetta, les saillies de violences chorégraphiées à l’extrême de Devil May Cry peuvent être rapprochées de celles de Bayonetta ou encore la dimension cinématographique des différentes créations de Kamiya jalonne l’ensemble de son œuvre.

Et c’est à l’occasion d’une session de questions/réponses qu’Hideki Kamiya lâche une bombe à son audience : pour lui toutes ses créations s’ancrent dans un univers commun ! Entendez par là que Dante, Bayonetta, Amaterasu et Joe évoluent dans un même monde soumis à la même cohérence scénaristique. Et cet univers, c’est le Kamiya-verse !

« Tous les jeux crées existent dans le même univers : le Kamiya-verse. Cette question mentionne spécifiquement Bayonetta et Devil May Cry, mais pour moi, Viewtiful Joe, Okami et The Wonderful 101 font tous partie du même univers. Tout est interconnecté, alors laissez libre cours à votre imagination. »

Même si cela n’a jamais été fait, d’après Kamiya il est tout à fait probable que Dante puisse rencontrer Bayonetta au détour d’une de ses aventures. Certes la proposition semble être plus que farfelue mais si nous partons du principe que les différentes péripéties vécues par nos protagonistes ne se déroulent pas à la même époque ni sur le même continent, pourquoi pas après tout ?

Reste le problème des droits des différentes œuvres. En effet, dans le cas de Bayonetta par exemple le premier opus est édité par SEGA et les second et troisième par Nintendo. Comment faire cohabiter des personnages présents chez différents éditeurs sans risquer une massive débandade financière ?

Cette déclaration n’engage que le créateur. La vidéo en question n’étant qu’une succession de questions et de réponses, les exécutifs de PlatinumGames et de Capcom n’ont pas confirmé les dires de l’artiste. Pour Hideki Kamiya, c’est aux joueurs de se fantasmer cet univers de tous les possibles. Pour lui, c’est une certitude : toutes ses créations existent dans un tout cohérent. Aucun problème pour les faire cohabiter ensemble : votre esprit s’en occupera très bien de lui-même.