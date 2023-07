Top des ventes 2023 – Le jeu le plus vendu est…

À la mi-année, et alors que l’industrie marque sa petite baisse de régime estivale, il est temps pour un premier bilan chiffré des ventes de jeux vidéos de l’année 2023. Et force est de constater qu’après six mois, le bilan comptable est plutôt bon en Europe, avec des ventes stables par rapport à 2022. L’année est marquée comme souvent par la domination des grosses licences, bien aidées par leur place dans l’imaginaire collectif des joueurs, mais aussi par une publicité bien plus importante.

Grâce aux données fournies par GSD, qui prennent en compte les ventes physiques mais également numériques (seuls Nintendo et 505 Games ne partagent pas leurs chiffres de ventes numériques), on observe que le marché du jeu physique continue sa dégringolade, avec 9% de jeux vendus de moins que l’année dernière sur la même période. Au contraire, les ventes numériques progressent encore, avec 7% de ventes supplémentaires par rapport à l’année 2022. Au total, tous supports confondus, ce sont soixante-seize millions de jeux qui ont été vendus depuis le 1er janvier.

And the winner is…Hogwarts Legacy. Les potterheads ont vite répondu présents, d’autres fans ont ensuite rejoint le wagon, et le jeu est le numéro un des ventes européennes pour le moment. À titre de comparaison, il s’est vendu presque deux fois plus d’exemplaires d’Hogwarts Legacy que d’Elden Ring sur la même période en 2022. C’est dire l’ampleur du phénomène. Petite statistique supplémentaire, le jeu est celui qui s’est le plus vendu en dématérialisé sur ces six derniers mois, mais pas le plus vendu dans sa version physique, une production Nintendo lui volant la vedette…

Diablo IV réussit le coup de force d’être le second jeu le plus vendu de l’année. Coup de force, car rappelons qu’il n’est sorti qu’au mois de juin. Selon Activision Blizzard, plus de 10 millions de joueurs se seraient déjà laissés tenter par l’aventure. Ce quatrième volet de la saga pourra-t-il rattraper Hogwarts Legacy ? Cela semble improbable, car le jeu est déjà sorti sur toutes les plates-formes, et semble avoir atteint très rapidement son pic, avec une fanbase qui a vite répondu présent. Moins grand public que le monde d’Harry Potter, et ne ciblant pas les mêmes joueurs, Diablo IV a toutefois le potentiel pour rester de longues années au sommet, grâce à un gameplay pensé pour garder les joueurs sur la durée.

Le marronnier FIFA n’est pas en reste, comme c’est le cas depuis des années. Avant de laisser sa place à EA Sports FC en septembre, la dernière version de la simulation de football d’Electronic Arts continue d’attirer les adeptes du ballon rond. Avec 25% de ventes de plus que FIFA 22 sur la même période l’an dernier, FIFA 23 restera une réussite. EA Sports FC sera attendu au tournant, car la licence FIFA est ancré dans la mémoire des joueurs, et même si le jeu s’annonce très proche, un simple changement de nom peut laisser bon nombre de joueurs sur le côté.

Rayon réussite, voici Zelda: Tears of the Kingdom. Imaginez un peu. Le jeu se classe 4ème meilleure vente de l’année en cours, alors qu’il n’est sorti qu’en mai, et que ses ventes numériques ne sont pas comptabilisées dans les chiffres fournis par GSD. On peut aisément imaginer que le jeu flirte en réalité avec les chiffres de vente d’Hogwarts Legacy si on y ajoutait les téléchargements. Fort logiquement, les aventures de Link ont été les plus vendues en version physique en 2023. En France, les joueurs ont plébiscité le jeu, qui prend la seconde place des ventes de l’année, derrière Hogwarts Legacy, mais devant Diablo IV et FIFA.

Enfin, impossible ne pas rendre un nouvel hommage au phénomène GTA V. Dix ans après sa première sortie, le jeu continue de rester en haut des charts européens. Même si les sorties sur Xbox Series et PS5 en 2022 ont donné un nouveau souffle aux ventes, les ventes de GTA restent impressionnantes. Pourquoi donc se presser de sortir un sixième opus chez Rockstar ? Et dire que Red Dead Redemption 2 fait lui aussi partie des jeux les plus vendus de 2023, devant des sorties récentes comme Star Wars Jedi: Survivor ou God of War Ragnarok…

Le top 10 des ventes européennes (à la mi-2023)

1- Hogwarts Legacy

2- Diablo IV

3- Fifa 23

4- Zelda: Tears of the Kingdom

5- Grand Theft Auto V

6- Call of Duty: Modern Warfare 2

7- Red Dead Redemption 2

8- Star Wars Jedi: Survivor

9- NBA 2k23

10- Resident Evil 4