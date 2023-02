Ces joueurs de jeux vidéo dont c’est devenu le métier

C’est un métier qui fait rêver tout un tas de joueurs et qui aujourd’hui peut devenir une réalité. Oui, on peut vivre de sa passion, devenir un professionnel du jeu vidéo et donc gagner sa vie en jouant. Voilà de quoi rassurer les parents, qu’un adolescent qui passe des heures sur Fortnite est peut-être en train de préparer son avenir. Maintenant, le chemain sera loin de tout repos. Zoom sur un nouveau métier qui cherche en permanence de nouveaux talents.

Gaming Campus School, l’école des professionnels du jeu vidéo

Ouverte en 2017 par deux passionnés, la Gaming Campus School fonctionne sur le même principe qu’une école de commerce appliquée au secteur des jeux vidéo (y compris le e-sport). Son but est de former à tous les métiers du gaming, du management à la gestion de projet, en passant par le marketing digital, la communication et l’évènementiel. Accessible post-bac, elle délivre des diplômes, bachelor en trois ans et master en cinq ans.

Le département e-sport forme des joueurs professionnels de jeux vidéo. Basée sur le modèle connu du sport étude, l’école délivre deux années d’apprentissage de performances e-sportives avec un programme éducatif. À la clé, des certifications intitulées Athlète e-sport de haut niveau ou Entraîneur Influenceur. Cette deuxième certification permet de créer une communauté et de gagner de l’argent sur internet.

Les tournois de jeux vidéo, la porte d’entrée

Le meilleur moyen de se faire connaître, c’est de participer aux tournois de jeux vidéo organisés en France et à l’étranger. Avant d’en arriver là, il est important de s’entraîner encore et encore, et de commencer à jouer sur les plateformes qui organisent des tournois online ne nécessitant aucun déplacement. Les tournois en ligne semblent donc se positionner comme une alternative idéale pour développer ses compétences et gravir les échelons, avec, en plus, ce petit shoot d’adrénaline propre aux compétitions. On vous partage en prime le top 5 des meilleures plateformes du moment et de leurs particularités.

Glory4gamers : Call of Duty – Fifa – Overwatch – Rocket Ligue

Toornament : + de 200 jeux

Battlefy : 100 000 tournois depuis 2013

Smash.gg : Super Smash Bros et jeux de combat

Epic Games : Fortnite

Blax, le prodige de Fortnite

Dans une interview récente, le petit génie de Fortnite se raconte et dévoile la vraie vie d’un pro-gamer. Âgé de 18 ans, le jeune Maxime habite près de Nantes. Depuis deux ans, il est pro sur Fortnite. Pour rappel, Fortnite Battle Royale est un jeu de survie dans un style très cartoonesque. Le but du jeu : être le dernier survivant de l’île. Le gameplay se déroule seul, à deux ou en équipe de quatre. C’est un peu le Koh Lanta du jeu vidéo.

Vous êtes lâché avec votre équipe sur une île où vivent une centaine d’habitants. Pour survivre, une seule solution, vous devez tirer sur les autres joueurs. Mais ce n’est pas tout. L’île change d’aspect au fur et à mesure du jeu. Une tempête vient grignoter les bords, la faisant rétrécir considérablement. L’île étant plus petite, vous faites face à de plus en plus de joueurs. Si vous êtes le dernier, vous remportez une victoire royale.

La vie d’un pro-gamer

Dans cette interview, le jeune Blax raconte sa passion pour les jeux vidéo. Il dit « quand j’étais petit, je regardais jouer mon père, car c’était un très grand fan de jeux vidéo ». À sept ans, Blax s’est vu offrir son premier PC. Depuis, à force d’entraînement, il a réussi à en faire son métier. Blax raconte que les compétitions nécessitent une extrême concentration au point de mettre sa vie privée de côté. Le souci de la performance est donc un enjeu majeur pour un pro gamer. Il faut garder la tête du peloton pour continuer à vivre de ce métier.

Évoluer au sein d’une team

Pour participer aux compétitions, il est préférable d’intégrer une team. Fondée en 2018 par Webedia, l’organisation Le Stream Esport paie des joueurs pour la représenter lors des événements. La structure compte aujourd’hui deux équipes dont celle sur Fortnite avec cinq joueurs pro plus un coach. Les compétitions se jouent en LAN ou local area network party ou online, c’est-à-dire seul derrière son ordinateur. De quoi prendre une bonne dose d’adrénaline et d’excitation.

Participer à la Fortnite World Cup, le Graal

Pour le vainqueur, la cagnotte était de 3 millions de dollars. Mais avant de participer, il faut se qualifier. Pendant dix semaines, Blax a joué en solo et en duo. C’est seulement à la neuvième semaine des qualifications qu’il a réussi à décrocher son billet pour New-York. Il s’est retrouvé aux États-Unis avec ses amis et sa famille parmi les 100 meilleurs joueurs de la planète. Blax n’a pas gagné, il est arrivé 79e. Mais quelle aventure !

Aujourd’hui, le petit prodige a déjà remporté près de 150 000 $ sur son jeu vidéo favori. Grâce à son talent, il reçoit un salaire fixe de la part de sa team, plus les prix des tournois. Il n’a qu’un regret, avoir arrêté l’école trop tôt. Son conseil est donc le suivant : pour devenir pro, il faut s’entraîner à fond et continuer sa scolarité. C’est la meilleure façon de mettre toutes les chances de son côté.

(Article en collaboration avec i-medias.info)