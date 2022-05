Comment faire de bonnes affaires dans le jeu vidéo en 2022 ?

Le jeu vidéo coûte cher, ce n’est pas nouveau. Pour nous autres grands passionnés par les cultures de l’imaginaire, cela représente même une part non négligeable de notre budget mensuel. Pourtant, il n’y a jamais eu autant de moyens à notre disposition pour bénéficier des meilleurs tarifs. Prix verts, promotions, soldes, abonnements, offres de précommande, collectors, seconde main… Les occasions de se faire plaisir dans l’univers vidéoludique ne manquent pas. Mais quand on se retrouve au milieu de toutes ces offres, il peut vite devenir très compliqué de dénicher les bonnes affaires.

On peut distinguer trois grandes habitudes d’achat dans le jeu vidéo. Le neuf, que l’on peut trouver en magasin traditionnel, spécialisé et par internet ; l’occasion, à trouver chez ces mêmes professionnels mais pas que ; et le dématérialisé, beaucoup plus fermé. Des passerelles existent entre chacune de ces catégories bien sûr, même si les réflexes à avoir ne sont pas toujours les mêmes. Nous allons donc vous proposer quelques bonnes habitudes qui vous permettront de payer vos jeux moins chers, même si paradoxalement, l’avalanche de bonnes affaires pourra vous faire dépenser plus.

Neuf et Précommandes – Les bons comptes font les bons amis

Acheter son jeu PS5, Xbox ou Switch est simple, mais trouver quel marchand le propose au meilleur tarif l’est déjà beaucoup moins. C’est d’autant plus compliqué que chaque revendeur dispose d’offres bien différentes sur le marché, certains proposant des prix extrêmement compétitifs sur une très courte période, d’autres choisissant de moins réduire les prix mais font bénéficier à leurs clients d’importantes réductions ultérieures. Tout ça sans oublier la bataille des bonus de précommande, avec des goodies ou contenus additionnels exclusifs.

Pour s’y retrouver, il y a ce que l’on pourrait appeler la Triforce des bonnes affaires. Trois sites, et leurs comptes Twitter associés, indispensables à qui veut être sûr de bénéficier des meilleurs plans. La première pointe est formée par Dealabs qui, grâce à son immense communauté, propose des centaines de bonnes affaires dans des domaines variés. ChocoBonPlan et Hamster-Joueur se concentrent quant à eux principalement sur le jeu vidéo et diffusent chaque jour des dizaines d’offres plus attrayantes les unes que les autres.

En plus de leurs sites internet et de leurs réseaux sociaux, les deux premiers disposent de leurs propres applications permettant de retrouver partout et très facilement les meilleurs prix. Il est même possible d’y ajouter des alertes sur les titres de son choix afin d’être immédiatement informé d’un retour en stock ou tout simplement d’une baisse de prix. Un atout considérable pour les nombreuses personnes encore en quête de leur console de nouvelle génération.

D’ailleurs, compte tenu de la volatilité de certaines affaires, il y a quelques astuces primordiales à appliquer :

Avoir ses identifiants et ses moyens de paiements préenregistrés sur les sites marchands principaux. Cela permet de gagner de précieuses secondes quand les stocks se vident encore plus vite qu’un paquet de bonbons dans une cour de récréation,

Utiliser les listes d’envie. C’est surtout vrai en ce qui concerne les PlayStation 5 et Xbox Series X puisque certains sites priorisent les personnes ayant ajouté ses articles dans leurs favoris.

En cumulant ces astuces avec les différentes cartes de fidélité, comme celles de la Fnac ou de Cdiscount par exemple, il est possible d’avoir presque 40% d’économie par rapport au prix neuf conseillé dès le jour de lancement. En optimisant ces habitudes avec, pour les moins matérialistes, la revente du jeu une fois celui-ci terminé, il est possible de jouer à toutes les nouveautés day one presque gratuitement.

L’occasion – Le bon coin pour les bonnes affaires

On en arrive donc au principal moyen pour acheter des jeux vidéo sans se ruiner : l’occasion. On pense dans un premier temps aux titres proposés en seconde mains dans des magasins tels que Micromania ou les différents « Cash ». On peut parfois, sur un malentendu, y dénicher des jeux bons marchés mais leurs tarifs étant généralement indexés à des cotes nationales, cela devient de plus en plus compliqué.

Le meilleur repère de bonnes affaires aujourd’hui reste de réduire les intermédiaires en passant par des plateformes permettant la vente entre particuliers tels que LeBonCoin ou Vinted. Il y est ainsi beaucoup plus aisé de trouver les meilleurs prix. Mais d’autres dangers rodent et il convient de toujours rester prudent.

En effet, ces sites ont la mauvaise réputation d’être des « nids à arnaques ». Ce n’est pas entièrement faux, mais cela reste à relativiser. Il ne faut pas avoir peur de passer par ces sites, la très large majorité des utilisateurs étant honnêtes et, en ayant quelques points de vigilance relevant du bon sens, les risques y sont quasi inexistants :

Toujours passer par les plateformes sécurisées pour procéder aux règlements. Si un vendeur réclame l’utilisation d’un moyen de paiement non sécurisé, comme Lydia ou Paypal entre proche, ou demande un virement bancaire, une alarme à arnaque doit sonner dans votre tête,

Observer le profil de l’acheteur ou du vendeur. Une date de création de compte très récente ou un profil qui ne serait pas vérifié doit vous pousser à la prudence, notamment quand l’affaire semble très belle,

En cas de doute à la réception du colis, il ne faut pas hésiter à filmer l’ouverture du colis qui pourra servir de preuve dans le cadre d’une réclamation.

Privilégier la vente en main propre pour le matériel sensible ou les gros achats afin de pouvoir le tester avant d’acheter

Pour optimiser ses achats, il peut être intéressant d’acheter des lots de jeux dans lequel se trouvent le ou les titres qui intéressent. En négociant habilement, il devient possible, en revendant les autres pièces du lot, d’avoir l’objet de notre convoitise gratuitement.

Le numérique, c’est pas automatique

Devenus extrêmement majoritaires dans les revenus de l’industrie, les achats numériques et autres prélèvements automatiques sont aujourd’hui aux cœur de nos dépenses mensuelles. Qu’il s’agisse d’abonnements Game Pass, PlayStation Plus ou Nintendo Online, ou simplement d’achats dématérialisés, il est très ardu pour le consommateur de bénéficier de bonnes affaires. Pourtant, il existe quelques solutions pour grandement diminuer ces dépenses.

Pour qui ne souhaite pas attendre les promotions des différents constructeurs sur leurs stores respectifs, il est possible de se tourner vers le site Eneba pour ne citer que celui ci. Spécialisés dans les contenus numériques (même si une section physique existe), il propose à ses clients très régulièrement des codes pour les magasins dématérialisés à prix cassés. Il n’est en effet pas rare d’y obtenir des cartes PlayStation Network de 50 € pour dix euros de moins. Avec en plus un Service après vente français très réactif, il n’y a pas vraiment de raison de se priver de ces quelques économies.

Avec toutes ces astuces, nous allons pouvoir jouer à moindre frais pendant encore un bon paquet d’années. Reste qu’avec cette profusion de bonnes affaires, on peut vite avoir tendance à se laisser aller et à acheter sans modération. Il faut donc aussi savoir raison garder et faire preuve d’autodiscipline pour ne pas finir sur la paille, écrasé par des dizaines de jeux que l’on aura jamais le temps de faire.

Il y a probablement des dizaines d’autres optimisations, plus ou moins tolérées, permettant de payer nos jeux encore moins chers. Le partage de compte avec un ami, les abonnements familiaux, les brocantes et salons spécialisés, l’émulation… Qu’on se le dise, avec la profusion de titres qui paraissent chaque mois, c’est un nouvel âge d’or du jeu vidéo que nous sommes en train de vivre, et tous ces moyens ne sont pas de trop pour nous adonner à notre dévorante passion sans (trop) nous ruiner.