Un jeu Alien offert pour célébrer l’anniversaire de la franchise

Les fans de la franchise Alien ont pu hier, le 26 avril, célébrer l’Alien Day, anniversaire de la célèbre franchise de films, mais aussi de jeux vidéo. Une saga cultissime sur grand écran avec la fameuse Sigourney Weaver dans le rôle du Lieutenant Ripley, et avec d’excellents titres sur consoles, notamment celui de Super Nes, ou encore Alien Isolation. Et parce que qui dit anniversaire dit cadeaux, quoi de mieux qu’un jeu gratuit Alien ?

Le jeu Alien gratuit n’est autre qu’Alien: Blackout. Disponible sur les mobiles iOS et Android, vous pouvez donc le télécharger pendant la lecture de cet article. Pour l’instant, la durée de cette promotion n’est pas précisée, donc, on ne peut que vous recommander chaudement de ne pas trop attendre pour récupérer le jeu, car il se pourrait que le cadeau ne dure pas si longtemps que ça !

Le titre reprend l’histoire peu après les événements du fameux Alien: Isolation cité plus haut, avec un twist intéressant au niveau du gameplay. En effet, si le jeu ne vous laisse pas le contrôle du personnage principal, il vous donne en revanche la responsabilité de l’aider à survivre au redoutable Alien qui hantera vos parties. Ainsi vous devrez lui permettre de s’échapper de la station spatiale Weyland-Yutani en réalisant les bons choix aux bons moments afin d’échapper au xénomorphe.

Un jeu gratuit Alien, qui vient rejoindre ici le cercle plus si fermé des jeux offerts en cette période de confinement. Un cadeau encore une fois bienvenu, et qui pourrait réconcilier les haineux du jeu mobile, qui, on peut le voir ici, ne contient pas que des gatchas produits par Bandai Namco. Un jeu d’autant plus recommandé aux fans de la série pour son approche inédite, vous permettant tout de même de ressentir le stress inhérent à cette saga culte.