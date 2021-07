L’avenir du jeu vidéo français offert grâce à l’ISART Digital

On parle souvent de la “French Touch” du jeu vidéo. On pense à Asobo, DONTNOD, Dotemu… Mais tout ce savoir-faire vient bien de quelque part, n’est-ce pas ? Eh bien, l’une des plus grandes maisons fournisseuses de talents francophones se nomme ISART Digital. Forte de deux antennes à Paris et Montréal, cette école forme les talents de demain à la création de jeux vidéo, mais aussi à l’animation 3D. Les périodes d’examens finies, alors que vous planchiez sur votre dissert’ de philo ou que vous croisiez les doigts pour ne pas tomber sur ce sujet de statistiques en sociologie, d’autres cravachaient comme des damnés pour fournir leur projet de fin d’année afin de prouver leur valeur à leurs pairs.

Projets de fin d’année que l’ISART Digital met à disposition du public gratuitement, afin de promouvoir non seulement leur école (peut-on rêver meilleure publicité ?), mais aussi tout ce vivier d’artistes qui se lanceront bientôt dans le grand bain rempli de piranhas du monde du travail vidéoludique.

Ce sont donc dix jeux qui ont été sélectionnés pour être mis en avant, et que nous vous invitons vivement à aller télécharger sur la plateforme itch.io. Ce sont des expériences assez courtes, mais toutes valent (sincèrement) le coup. Nous en avons sélectionné trois qui nous ont vraiment tapé dans la manette et que nous avons choisi d’auréoler de la gloire de New Game Plus (oh, ça va, on peut bien se lancer des fleurs de temps en temps).

Lysfangha, Grand Prix 2021

S’il a remporté le Grand Prix du Jury, ce n’est pas par hasard. Ce Diablo-like allie un gameplay de pure action à un aspect tactique assez surprenant lié à l’usage de pouvoirs temporels. Graphismes chiadés, sound design digne des plus grands, ce titre vaut assurément votre temps et toute votre attention.

Blood Spear

LE coup de coeur de l’auteur de ces lignes. Soyons clair de suite : Blood Spear ne réinvente rien. Mais il est une véritable déclaration d’amour à Dark Souls et à Blasphemous. Armé de la Lance de Sang, qui réclame toujours plus de sang, vous parcourez un monde médiéval fantastique corrompu et bardé de pièges mortels. Jouabilité au top, ambiance lourde, et danger de tous les instants, si vous êtes amateurs de SoulsBorne, foncez sans hésiter.

Postbird in Provence

Après avoir traversé ces dédales sombres qui veulent votre peau, rien de tel qu’une petite balade à vélo en Provence. Vous êtes Marcel, le nouveau facteur de Montélimace (plus belle ville au monde selon Rosette de Lyon), qui vivra sa petite vie quotidienne au sein d’une communauté riche en couleur. Entre Animal Crossing et Paperboy, ce jeu feel good est une véritable bouffée d’air frais.

Bien évidemment, il s’agit d’une sélection parfaitement subjective, et nous ne pouvons que vous inviter une fois de plus à aller tester ces petites perles du jeu vidéo. Et si parmi ces jeunes créateurs se cachait le futur Paul Cuisset ? Vous pourrez briller en société en disant “oui, j’avais joué à son premier jeu, quand il/elle était étudiant.e !” Classe, non ?